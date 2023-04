Écologie : les auteurs britanniques demandent des comptes aux éditeurs

Pour ce faire, le syndicat a établi 10 questions, « pour entamer un dialogue avec votre éditeur sur le caractère durable de votre livre, et sur la manière dont vous pouvez travailler ensemble pour diminuer son impact environnemental ». Pour le président du comité directeur de « la durabilité » de la Society of Authors, Piers Torday, il souhaitait que les « livres durables » « soient la norme plutôt que l’exception ».

Questions à son éditeur

La Society of authors est néanmoins formelle : « Il ne s’agit pas d’auteurs exigeants ou accusant les maisons d’édition de mauvaises pratiques ; les réponses aux questions ne sont pas partagées et sont essentiellement un véhicule de discussion. » L'association est aussi consciente que pour les plus petites structures, certains des changements proposés peuvent ne pas être réalisables, en raison de contraintes financières ou administratives.

La première question : demander à son éditeur s’il a signé l’engagement de la Publishers Association sur l’action climatique, Publishing Declares.

En adhérant à Publishing Declares, les éditeurs, agents, libraires et auteurs s’engagent à prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, protéger la nature et la biodiversité, collaborer au sein de l’industrie, et plaider pour la durabilité. Les signataires s’engagent aussi à atteindre le zéro net « dès que possible », et d’ici 2050 au plus tard.

Un calculateur de carbone

Le syndicat ne le cache d’ailleurs pas : « Une fonction principale est de pousser vers Publishing Declares, afin que davantage d’éditeurs puissent s’inscrire. » S’ils n’ont pas signé, de demander si la structure propose une « stratégie alternative de réduction ».

Autre question : « Avez-vous défini des objectifs d’émissions avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), la norme mondiale établie par l’Accord de Paris ? » La Publishers Association a par ailleurs lancé un calculateur de carbone pour ses membres en 2022, qui est adapté à l’industrie britannique de l’édition. Il permet aux entreprises de surveiller leurs émissions de carbone.

Les autres questions concernent la communication ou non des émissions de carbone chaque année, l’utilisation ou non d’une électricité 100 % renouvelable, l’usage ou non de papier 100 % recyclé, ou encore l’arrêt ou non de l’utilisation des emballages plastiques. Le questionnaire vérifie aussi si la maison d'édition s'est engagée dans des actions spécifiques pour protéger la biodiversité, contre la déforestation et pour la réduction de la consommation d’eau.

#TreeToMe

La société des auteurs l'affirme dans son communiqué : « Les livres font partie du problème, et alors que le secteur de l’édition commence à travailler vers des pratiques plus durables, le changement ne se produit pas assez rapidement. » Et d’ajouter : « L’industrie du papier et de la pâte à papier représente à elle seule le même niveau d’émissions de gaz à effet de serre que l’aviation ».

L’association lance en parallèle une campagne en ligne, à travers le hashtag #TreeToMe. Elle espère ainsi que « la demande de pratiques durables soit entendue dans l’ensemble de l’industrie ».

Outre Publishing Declares de la Publishers Association, plusieurs initiatives ont été réalisées outre-Manche, comme le Book Journeys Project, le Zero Carbon Toolkit de l'Independent Publishers Guild, ou la Green Book Alliance de la Book Industry Communication (BIC).

Plusieurs initiatives

La Society of Authors est aussi un des fondateurs du Sustainability Industry Forum : une initiative intersectorielle avec l’Association of Authors' Agents, BIC, The Library Association, l'Independent Publishers Guild et la Publishers Association. L’initiative a été conçue pour lutter contre les « impacts négatifs de l’industrie du livre ».

Crédits photo : Océane Volken (CC BY-NC 2.0)