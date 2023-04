Écologie du livre : des progrès pour la conception et la distribution

Loin d'être un effet de mode, l'écologie du livre s'inscrit de plus en plus fermement dans les esprits des différents acteurs de la chaîne. L'agence régionale du livre en Nouvelle-Aquitaine (ALCA) a souhaité réaliser un état des lieux de la filière sur le territoire, lequel se devait d'inclure les préoccupations environnementales.

D'après les éditeurs néo-aquitains, les principaux champs d'action pour minimiser l'impact écologique de la chaîne du livre sont l'impression et le calibrage des tirages. Mais aussi, la seconde vie des livres et la gestion des retours et enfin, la distribution.

Une analyse assez fidèle avec l'état de l'art sur la question, puisque les postes de dépense énergétique et les émissions carbone semblent concentrés, dans le secteur, sur la production des livres et leur distribution.

Édition-impression, des liens à renforcer

Les maisons d'édition s'attachent de plus en plus à limiter leur impact environnemental. Mais l'écoconception du livre, soit l'intégration de la protection de l'environnement dès la conception du bien, reste une pratique limitée. 42 % des éditeurs de la région interrogée ne la mettent pas en œuvre.

Les ajustements des tirages à la demande restent le principal levier actionné par les éditeurs interrogés (98 % d'entre eux). Tout comme l'utilisation de papiers certifiés, un réflexe bien installé au sein de la profession.

La qualité, le prix et la réactivité-fiabilité d'un imprimeur comptent avant tout pour les éditeurs, qui se tournent principalement vers des sociétés européennes. Les tarifications, la qualité du produit fini, le manque de réactivité, la faible souplesse dans l'ampleur des tirages ou encore la méconnaissance de l'offre française conduisent les éditeurs néo-aquitains vers des concurrents européens.

Il semblerait que la communication entre les maisons et l'impression soit quelque peu difficile dans la région : les éditeurs se sont rarement déplacés dans les locaux des imprimeurs, par exemple. Ces derniers, pour leur part, se sont souvent détournés de la fabrication de livres, considérée comme un marché de niche. Il existe des exceptions, comme les Éditions du Lérot et ICN, qui, à l'inverse, sont presque totalement spécialisées dans l'édition.

L’impression en rotative offset, qui nécessite des tirages importants pour atteindre l'équilibre, ne correspond pas vraiment aux attentes des éditeurs néo-aquitains, qui cherchent justement à ajuster des quantités déjà peu élevées... Le recours à l'impression à la demande, par ailleurs, ne semble pas possible en raison d'une carence de l'offre.

Commandes et retours : trop de flux

L'enquête confiée à Axiales et In Extenso devait à l'origine se concentrer strictement sur l'édition et l'impression. Mais, au fil des réponses, il est devenu évident que le volet de la distribution devait faire l'objet d'une attention particulière.

Sur ce point, les éditeurs interrogés font état d'un certain volume de « flux “non raisonnés” », des commandes multiples de libraires qui manquent de rationalisation : « [U]n même libraire peut commander 3 fois le même titre par un exemplaire dans la même semaine », détaille ainsi un éditeur dans sa réponse.

Conséquence attendue, les flux de retours semblent aussi trop nombreux et « automatiques » aux éditeurs. Une fois les livres récupérés, le tri est privilégié, afin de réinjecter les titres en bon état dans le circuit des librairies : réalisé par les maisons d'édition, il prend du temps, par les distributeurs, il coûte de l'argent... Parfois, le pilon devient alors un choix plus avantageux.

Le contexte réglementaire et économique restreint aussi les options pour la seconde vie du livre : les éditeurs déplorent l'impossibilité de solder des ouvrages légèrement abîmés, quand une reprise par les soldeurs s'effectue uniquement à des prix cassés, avec des coûts d'envoi à leurs frais.

Sollicités, les distributeurs appellent à un partage d'informations des libraires, qui « permettrait de guider au mieux les libraires dans leurs approvisionnements et d’aider les éditeurs à adapter au mieux leurs tirages ». Le recours à la plateforme nationale de regroupement des colis de livres, PRISME, semble tout indiqué, puisqu'il permet de mutualiser les transports et leurs coûts.

Informer et unifier les acteurs

Des conclusions de l'étude ressort un constat très net : la filière régionale « ne communique pas assez et se connait peu », notamment les éditeurs et les imprimeurs. « Un renforcement des échanges et un partage de la connaissance pourraient contribuer à favoriser les liens entre acteurs sur le territoire, les fédérer et mieux cerner les problématiques des différents maillons », soulignent les auteurs.

Si les enjeux liés à l'environnement sont pris en compte par les membres de la chaîne du livre, dont les éditeurs, leur intégration aux métiers n'est encore que partielle. Information et sensibilisation restent donc de mise, y compris celles des lecteurs : les éditeurs qui s'investissent dans des actions écoresponsables ont en effet le sentiment qu'elles n'ont que peu d'impact auprès des libraires et des clients.

Axiales et In Extenso, en s'appuyant sur les constats de leur étude, ont proposé 11 recommandations pour l'écologie du livre.

Une « Charte du livre durable » partagée par les différents maillons de la chaîne, des sessions de formation, la valorisation des initiatives éco-responsables des éditeurs ou encore la mise en place d'un centre de tri mutualisé en région sont quelques-unes de ces propositions.

