L’autre Salon 2023, préserver la bibliodiversité et l'indépendance

Le premier évènement a eu lieu en 2003. Aujourd’hui, l’association compte 200 adhérents à travers toutes les régions de France, d’Europe et des pays francophones. L’Association de l’autre Livre propose deux rendez-vous annuels. Ils s'adressent aux lecteurs qui affectionnent une diversité de livres, de thèmes, d’univers et d’originalité qui manquent trop souvent de visibilité dans les médias et les librairies.

En novembre, Le salon de l’autre Livre se tient à la Halle des Blancs Manteaux (Paris 4e). Le salon de l’autre Salon se déroule au printemps au Palais de la Femme (Paris 11e). Il se tient en marge et aux mêmes dates que le Festival du Livre de Paris.

L’autre Salon fédère des éditeurs indépendants autour de la défense de la diversité éditoriale. Il rejete, entre autres, le trop facile racolage sur la promesse d’une dédicace par une tête d’affiche « vue à la télé » ou « entendue à la radio », au profit de l'indépendance. Celle-ci contribue à valoriser de vraies rencontres avec des lecteurs passionnés à la recherche de nouveaux textes et de nouveaux auteurs. Tout comme le font les libraires audacieux à l’affut de nouvelles plumes, au travers d’une large diversité de thèmes et d’écritures.

Ce salon donne à voir l’édition dans sa diversité, du roman à la poésie ou à l’essai critique, social, philosophique ou politique. On peut également rencontrer d’autres formes de livres tels que les livres-objets, les livres d’artiste, des titres oubliés, des recueils de poésies illustrés, des livres pour enfants... Les petits éditeurs de l’Autre livre prennent des risques, pour exister, tenir, dans un contexte difficile, et affirmer leurs convictions. L’Association de L’autre Livre est là pour les aider à se fédérer et à résister.

Ils se prononcent également pour un plan d’urgence global pour remettre le livre au centre des politiques culturelles. Car il en va de la maîtrise partagée de la langue. « Un peuple privé de sa langue est un peuple dépossédé et aliéné . Or, la maîtrise de la langue est liée à la diffusion de la lecture : c’est, aussi, une question de démocratie », disent-ils dans leur déclaration.

Par exemple, les adhérents réclament depuis des années, un tarif postal favorable à la circulation du livre (et profitant à tous). Mais aussi, une augmentation des aides publiques, une réflexion de fond sur la distribution ainsi que des changements en faveur d’un véritable pluralisme culturel dans les médias...

L’Association de L’autre Livre dénonce la nouvelle et brutale étape que franchit en ce moment l’édition française. L’annonce du rachat d’Hachette crée les conditions d’un monopole - de fait - dans ce secteur ainsi que celui de la distribution. Et les pouvoirs publics français restent presque impassibles, laissant l’affaire aux mains des instances européennes. Or, Editis et Hachette représentent à eux deux environ la moitié du chiffre d’affaires de la profession (52 % des meilleures ventes, plus de 75 % des livres scolaires).

Cette concentration inédite dans le domaine de l’édition concerne aussi la diffusion avec la réunion des moyens d’Hachette et de Volumen repris il y a quelques années au groupe La Martinière. Les dix premiers groupes font à eux seuls 89 % du chiffre d’affaires de l’édition française. Pendant ce temps, les éditeurs indépendants qui sont de l’ordre de 3.000 en France et qui jouent un rôle vital pour la bibliodiversité sont face à une difficulté croissante. Il est de plus en plus ardu de faire se rencontrer ouvrages et lecteurs.

L’inflation actuelle, qui se traduit par une forte augmentation du prix du papier, aggrave les difficultés qu'ils rencontrent. Au cours de l’année dernière, suite aux confinements et à la restriction des occasions de vente de livres, 300 éditeurs ont été amenés à suspendre leur activité. Ce qui se joue là, ce n’est pas seulement la négation de la concurrence, dont nous savons depuis longtemps qu’elle est tout à fait inégale. Ce sont les conditions mêmes de la liberté de création et d’expression. Le fait que la presse et l’édition dans ce pays soient aux mains de quelques puissants met en danger ces droits.

Le comportement de Vincent Bolloré dans les médias - par exemple quand il a pris le contrôle de Canal + ou la façon dont il a orchestré le succès du livre de son propre frère sur Dieu et la science -, justifie les inquiétudes. Ces dernières sont exprimées par les auteurs, les salariés des groupes concernés ainsi que beaucoup de libraires et d’acteurs de la profession.

En même temps que l’Autre salon, se tiendra le Festival Livre Paris au Palais Éphémère. Ces manifestations ne sont pas concurentielles mais complémentaires. Aujourd’hui, l’Autre livre propose à toutes les associations d’éditeurs indépendants et aux autres acteurs des métiers du livre de constituer un comité de liaison pour fédérer cette action.

Crédits photo : L'autre Livre