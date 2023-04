L’État français voit s’échapper deux manuscrits exceptionnels

La lettre que Robespierre a rédigée à l’intention de Danton le 15 février 1793 a été adjugée le 12 mars à un acheteur français aux enchères à Versailles pour 218.750 €, comme le rappelle Radio France. C’est la seule lettre connue que l’Incorruptible a adressé à celui qu’il fera guillotiner quelques mois plus tard. La valeur historique et patrimoniale du bien est donc inestimable. Selon le Figaro, La Gazette de Drouot l’avait estimée sur un fourchette de 100.000 à 200.000 €, elle était jusqu’alors, exposé sous vitre au Musée des manuscrits de Paris qui a fermé il y a plusieurs années.

Quatre jours après, c’est au manuscrit du haut Moyen Âge, le Codex Irmengard, de s’envoler. Le Getty Museum a annoncé avoir fait l’acquisition de l’ouvrage, classé trésor national depuis mars 2020. Il sera exposé à l’automne 2023. Il appartenait alors à l’Université catholique de Lille (la Catho) qui l’avait récupéré 8,4 millions € nets il y a trois ans, selon les dires de La Voix du Nord. On imagine qu’avec cette vente, La Catho pourra aisément rafraîchir ses murs.

Des objets d’une rareté extrême

Robespierre et Danton sont connus pour leur guerre politique fratricide, moins pour leurs effusions sentimentales couchées sur papier. Les deux figures emblématiques de la Révolution moururent la même année à trois mois près. Robespierre, élu député du tiers état dès mai 1789, a fait guillotiner Danton le 5 avril 1794. Le 15 février 1793, il écrivait à ce dernier qui avait perdu sa femme en couche quelques jours avant.

Mon cher Danton, si dans les seuls malheurs qui puissent ébranler une âme telle que la tienne, la certitude d’avoir un ami tendre et dévoué peut t’offrir quelque consolation, je te la présente. Je t’aime plus que jamais et jusqu’à la mort. Dans ce moment je suis toi-même. Ne ferme point ton cœur aux accents de l’amitié qui ressent toute ta peine. Pleurons ensemble nos amis, et faisons bientôt ressentir les effets de notre douleur profonde aux tyrans qui sont les auteurs de nos malheurs publics et de nos malheurs privés. (…) J’aurais déjà été te voir si je n’avais respecté les premiers moments de ta juste affliction. Embrasse ton ami. Robespierre.

La maison Osenat,qui s’est chargée de la mise en vente, précise que mise à part cette lettre, aucune autre trace épistolaire entre les deux hommes subsiste. À l’exception d’un écrit de Danton adressé à Robespierre le 14 août 1792 pour l’inviter à participer aux réunions du conseil de Justice qu’il avait constituée. Ce dernier a été exposé à la Bibliothèque nationale de janvier à mars 1928.

Lettre autographe signée « Robespierre » à Danton. Paris, 15 février 1793 - Ventes aux enchères Osenat

Manuscrit et enluminures

Le J. Paul Getty Museum non content de son achat, rappelle que le Codex Irmengard a été créé par des moines copistes de l'abbaye de Reicheneau en Allemagne au milieu du XIe siècle. Ce recueil de lectures pour la messe a été réalisé pour la noble Irmengard de Nellenburg, membre de la Maison d’Egisheim-Dagsburg en Allemagne.

Il contient 15 enluminures pleine page qui comprennent des portraits et des images qui soulignent les fêtes les plus importantes du calendrier chrétien. Irmengard de Nellenburg était apparentée au pape Léon IX (1002-1054) et était la nièce de l’empereur ottonien Henri II (973-1024).

La Tribune de l’Art déplore cette perte en ajoutant que « Rien n’est passé d’équivalent en vente publique depuis le début du XXe siècle au moins. » Et Elizabeth Morrison, conservatrice principale des manuscrits au Getty Museum se frotte les mains : « Nous n’avons pu ajouter aucun objet de cette époque lointaine à la collection depuis les années 1980, et il est donc impossible d’exagérer la rareté historique de cette acquisition ».

Le Ministère de la culture mis en cause

Dans ce type de situation, l’État peut exercer un droit de préemption, qui a subitement été oublié pour les deux manuscrits. La maison de vente Osenat a bien informé l’institution ainsi que la BNF et les archives de la vente de l'extrait de correspondance, mais celui-ci est tout de même parti dans les mains d’un collectionneur privé.

Aux historiens et politiques de s’en indigner à travers une tribune publiée sur le Monde et signée par une trentaine de personnes dont Annie Duprat, Erik Orsenna, Jean-Luc Mélenchon et Stéphane Bern. Loris Chavanett, spécialiste de la période et également signataire, souligne aussi l’absence de manifestation préalable des universitaires qui n’ont pas poussé l’État à user de son droit de préemption.

Il suppose que le ton fraternel de la lettre et les « je t’aime jusqu’à la mort » mettent dans l’embarras compte tenu de ce qui s’est ensuite déroulé. Mieux vaut-il ne pas remuer l’eau boueuse ? La Tribune de l’art dénonce à son tour l’immobilisme du Ministère de la Culture quant au Codex qui relève du Service du livre et de la lecture, qui dépend de la Direction générale des médias et des industries culturelles.

