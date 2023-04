Papiers graphiques : vers une stabilisation des prix en 2023

De la permacrise à la polycrise, les industries du papier et de l'impression anticipaient une année 2023 tout aussi complexe que les deux précédentes. En 2021, la reprise de l'activité après les perturbations liées à la situation sanitaire avait tendu les flux, limitant les approvisionnements. L'année suivante, la guerre en Ukraine compliquait un peu plus le tableau en Europe, et un large mouvement de grève venait s'ajouter chez un grand producteur papetier finlandais.

Des conditions économiques et logistiques dont les conséquences se ressentaient sur les délais d'approvisionnement, mais aussi sur les coûts des matières premières. Les budgets de fabrication d'un certain nombre d'éditeurs français se sont orientés à la hausse, débouchant sur des hausses de prix : mangas et BD furent les premiers touchés, avant un phénomène plus général, qui obligea parfois les libraires à des opérations complexes de réétiquetage des livres.

Changement d'ambiance

L'Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (COPACEL), dans un document établissant les perspectives pour 2023, rappelle cette situation générale, « extrêmement tendue », pour le marché des papiers graphiques sur l'année passée.

Toutefois, le syndicat professionnel envisage un certain relâchement de ces tensions, amorcé depuis le mois de septembre dernier, et des fondamentaux des marchés qui « commencent à changer ». Ainsi, la demande en papiers graphiques devient moins pressante sur la fin de l'année, en raison d'une baisse de la production, certes, mais aussi d'une meilleure disponibilité des matériaux, qui renforce la confiance des demandeurs.

La constitution de stocks de papiers graphiques, par crainte d'une pénurie, ne semble plus d'actualité, et les volumes accumulés par certains acteurs sont à présent utilisés, confortant la stabilisation de la demande.

Quand les augmentations de prix se situaient, selon les types de papiers graphiques, entre 40 et 90 % de 2021 à 2022, Copacel apporte une bonne nouvelle : « Dans ce contexte, après une hausse soutenue durant la 1ère moitié de l’année, les prix des papiers d’impression-écriture couchés et non couchés commencent à se stabiliser au début du quatrième trimestre 2022. »

Craintes structurelles

2023 marque-t-il donc la levée des pressions sur le marché ? Copacel ne va pas si vite en besogne : l'utilisation des stocks de papiers graphiques constitués par certains clients ne permet pas d'obtenir une vision réaliste de l'état de la demande face à une offre qui a, de manière structurelle, diminuée ces dernières années.

Un certain nombre d'acteurs de l'impression, en France, convertissent ainsi leur activité de la production de papiers graphiques à celle de Papier Pour Ondulé, dont la perspective de croissance est plus importante. Une mauvaise nouvelle pour la production de papiers graphiques, et le tonnage mis sur le marché par les papeteries françaises en 2022 est inférieur « de près de 10 % à celui de 2021, et de 27 % à celui de 2019 », souligne Copacel.

En 20 ans, entre 2002 et 2022, la part des papiers graphiques au sein de la production de papiers et de cartons en France est ainsi passée de 44,2 % à 16,8 % : le reflet de certains changements sociétaux (la diffusion de la presse, notamment), mais aussi le signal d'une baisse importante de la production de l'industrie papetière française, pour certains papiers.

En conséquence, des pays exportateurs de papiers pourraient être plus fortement sollicités, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou encore la Suède.

2023 dans l'incertitude

Difficile d'anticiper les réactions du marché dans ces conditions particulièrement volatiles, conclut finalement Copacel, d'autant plus que les prix de l'énergie et des matières premières, s'ils ont tendance à se stabiliser, pourraient tout aussi rapidement repartir à la hausse.

À LIRE: Empreinte écologique : exclure le livre, “hypocrite et contestable”

Les industries du papier et de l'impression attendent en conséquence des mesures transverses, notamment fiscales, pour préserver la compétitivité des acteurs français, ainsi qu’« une réforme du marché de l’électricité, afin de permettre aux consommateurs industriels français de bénéficier du mix électrique compétitif et décarboné de la France ».

Au vu des tensions à l'œuvre concernant l'approvisionnement en matières premières, les industriels appellent aussi à un plan de sécurisation, tant au niveau français qu'européen.

Le rapport complet de Copacel est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Pimthida, CC BY-NC-ND 2.0

DOSSIER - Pénurie de papier : crise et tensions dans le monde du livre