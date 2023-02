Empreinte écologique : exclure le livre, “hypocrite et contestable

La responsabilité élargie des producteurs, ou REP, est un dispositif public qui oblige les producteurs ou importateurs d'objets à participer à la gestion des déchets liés à ces mêmes objets. Selon le principe du « pollueur-payeur », une participation financière est versée par les producteurs à un organisme chargé de la gestion des articles en fin de vie.

Les papiers graphiques disposent de leur filière REP, qui comprend les imprimés papiers, gratuits ou non, ainsi que les publications de presse et les imprimés découlant d’une mission de service public. Historiquement, les livres en sont exclus, comme le précise le Code de l'environnement.

L'industrie de l'édition défend vigoureusement cette exclusion de la filière REP des papiers graphiques : en 2017, Pascal Lenoir, directeur de la production des éditions Gallimard et président de la commission Environnement & Fabrication du Syndicat national de l'édition, rappelait que le livre était peu jeté, selon lui, et que le législateur considérait à raison qu'il restait un produit « à part » : « [À] partir du moment où la loi et l'usage indiquent que le livre n'est pas un déchet et que c’est l’usage, je ne vois pas pourquoi nous irions au-delà », soulignait-il.

L'aspect « sacré » du livre

Cette exclusion du livre de la filière REP des papiers graphiques s'explique par des arguments plus ou moins rationnels. Le principal semble symbolique : « ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture », comme le précise le Code de l'environnement, le livre serait étranger aux considérations productivistes et à la préservation de la planète.

La fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier a donné lieu à un débat au sein de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l'Assemblée nationale, le 24 janvier dernier. Les députés, tous bords politiques confondus, se sont fait le relais de ce point de vue qui sépare le livre du reste de la production humaine.

La presse et le livre ne sont pas des contenants polluants, mais des contenus vertueux sur lesquels nous devons nous appuyer pour ne pas sombrer dans une société où les mots, noyés dans un torrent numérique, perdraient de leur valeur et de leur sagesse. – Laurent Esquenet-Goxes, député Démocrate et apparentés membre de la Commission, le 24 janvier 2023

Cette approche quelque peu idéaliste s'accorde de moins en moins avec les revendications d'une partie du secteur du livre, soucieuse de l'impact du secteur sur l'environnement. La création de l'Association pour l'écologie du livre, en juin 2019, témoigne de cette attention nouvelle, autant que ses membres, libraires, éditeurs, auteurs, bibliothécaires, chercheurs et lecteurs.

Thomas Bout, membre de l'organisation et fondateur des éditions Rue de l’échiquier, est catégorique : « Il est évident que le secteur doit s’interroger sur ses pratiques et que nous sommes concernés, en tant que producteurs, par une empreinte environnementale. Exclure le livre, sur ce plan-là, me semble extrêmement hypocrite et contestable. »

Le fait que l'édition française ne représente que 7,8 % de la consommation totale de papiers graphiques en France en 2021, selon l'Ademe, n'atténue en rien l'empreinte du secteur, estime-t-il. « Soustraire le livre à ses responsabilités, ce n'est pas le protéger, c'est donner le bâton pour se faire battre. » À l'heure des changements climatiques irréversibles, il devient difficile de se passer du moindre effort environnemental.

Une action systémique à entreprendre

À titre personnel, Thomas Bout ne souscrit pas foncièrement au principe de la REP et du pollueur-payeur, qui lui évoque « les indulgences du Moyen-Âge, qui permettaient aux riches d'obtenir le pardon des péchés en payant. La REP, comme la taxe carbone, permet à un système de perdurer. »

Le législateur s'en est sans doute un peu rendu compte également, et a fait évoluer cette responsabilité élargie des producteurs pour y inclure des bonus et des malus sur les objectifs de recyclage ou de réparabilité des produits, entre autres. Néanmoins, la REP reste prudente, voire timide, sur un certain nombre d'objectifs.

« Nous sommes très en-dessous de ce qui est nécessaire, d'un point de vue financier », observe Thomas Bout, qui remarque également que Citeo, l'éco-organisme agréé de la filière des papiers graphiques en France, voit siéger à son conseil d'administration de nombreux metteurs sur le marché, dont le groupe Danone, récemment assigné en justice par trois ONG pour son usage du plastique.

Pour le fondateur de Rue de l'échiquier, le discours de l'industrie du livre sur l'empreinte environnementale de sa production reste superficiel : « Quand des institutions du livre expliquent que 100 % des livres sont recyclés grâce au pilon, c'est se moquer du monde, en ignorant l'extraction des ressources, leur transport, leur transformation en pâte à papier, son transport, la création dans les imprimeries, puis de nouvelles étapes de transport... »

Le sens des responsabilités

Un circuit du livre auquel tous les éditeurs sont soumis, certes, mais avec des adaptations et une échelle qui peuvent varier. La proximité de la fabrication et les volumes produits peuvent avoir un impact important sur la facture écologique. Pour l'éditeur, le principal levier se trouve en amont, à moins d'une « plus grande sévérité en aval » : « On pourrait imaginer que cette REP soit calculée en fonction du nombre de retours observés sur un titre, par rapport aux quantités imprimées. »

Une manière de sanctionner la production de quantités industrielles, dont une partie substantielle se retrouvera pilonnée. Quant à la notion de « surproduction », il la place du côté des grands groupes du secteur, comme le Syndicat national de l'édition l'avait lui-même relevé dans un rapport, en 2015.

Pour lutter contre cette surproduction de livres, le philosophe espagnol José Ortega y Gasset, en 1935 — déjà — proposait de confier aux bibliothécaires la mission de réguler le marché du livre. Ils désigneraient quels champs de la recherche et de la connaissance seraient à développer, et ceux où l'offre serait suffisante, grâce à leur bonne maîtrise des catalogues. Un entretien de la mémoire du monde, en somme, une « organisation collective de la production de livres » qui s'appliquerait avant tout à la non-fiction.

Sans aller jusqu'à cette proposition, Thomas Bout estime qu'une responsabilité « large, très large » de l'éditeur réduirait mathématiquement le nombre des parutions, en particulier « ces livres qui ont été déjà faits, mais que les industriels reproduisent, au détriment des éditeurs qui ont des moyens de communication ou de marketing bien moins conséquents ».

