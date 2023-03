L’éditeur à part : trois premiers ouvrages pour la nouvelle maison

Refusant l’exclusion qu’impose la normalité, la pluralité des voix est au catalogue comme un espoir de savoir-vivre ensemble. L’éditeur à part lance ainsi trois collections : autobiographies, textes engagés et romans autobiographiques. Les collections forment l’acronyme ATERA qui, signifie en langue basque, « en dehors ».

Les premiers ouvrages sont :

- Les Équations Amoureuses, Géraldine Beigbeder

- Le Temps des Pourquoi, Juliette Klotz

Elle fait ainsi partie de ces femmes engagées, portées par ses valeurs qui ont combattu plusieurs causes. Un véritable hymne à la résilience , où nous suivons Juliette Klotz faisant face aux jugements, à la guerre mais aussi à ses émotions qui se bousculent et forgent sa personnalité et sa féminité.

- L'amour caméléon, François-Xavier Bellest

Franck écrit les romans d’Alexandre Dupuis, auteur à succès. Il écrit aussi pour son propre plaisir, et c’est avec naïveté qu’il confie son manuscrit à Alexandre qui se l’approprie et disparaît. Commence alors un chassé croisé entre la vie de Franck, son rapport à l’écriture et sa recherche vaine de l’amour. Les jeux pervers où se mêlent sentiments, fascination et passion, amènent Franck à aimer Alexandre pour récupérer son texte.

Le lecteur s’invite alors dans un monde étrange, accaparant et déroutant où le caméléon des cœurs et le caméléon des mots se confondent jusqu’aux situations les plus inattendues.

- Résumé de l'éditeur