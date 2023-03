Le temps des pourquoi !

Juliette, née en 1932 à Berlin, dans une Allemagne en pleine ascension du nazisme, elle est enrôlée dès l'âge de six ans dans la jeunesse hitlérienne. Trop jeune pour avoir une conscience politique, elle admire son Führer. Acclamation. Mais elle a de la chance de ne pas s'y attarder trop longtemps malgré des conséquences douloureuses. Tristesse. Cet exil lui a permis d'apprendre à s'adapter à d'autres langues à d'autres cultures. Ouverture. Déplacée, elle comprend la souffrance des autres et trouve son salut au sein du Haut-Commissariat aux Réfugiés. Engagement. Juliette est une femme du monde, éblouie par les différences de chacun, bien que cela lui a valu de faire face à certaines désillusions cachées. Valeurs. En suivant ce parcours improbable, le lecteur se demande si notre société a véritablement appris de l'Histoire. Réflexion. Murs, guerres, réfugiés, religions, mélange des cultures, des thématiques toujours d'actualité et abordées avec émotions et intelligence par une femme engagée, une mère aimante et une amie fidèle. Amour