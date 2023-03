Les équations amoureuses

Endoctrinés par une croyance selon laquelle une âme-soeur serait responsable de notre bonheur, beaucoup décident alors de rechercher désespérément cette dernière. Julie, comme beaucoup d'autres, s'était lancée dans cette poursuite du bonheur mais à sa façon : partant de l'équation de Drake qui permet d'évaluer le nombre de civilisations extraterrestres, elle avait décidé de l'appliquer afin d'évaluer le nombre de chances de rencontrer l'âme soeur. Mais Julie finit par réaliser que cette quête ne l'a menée nulle part. Elle est toujours incapable d'être épanouie tout en respectant les critères imposés par notre société. Julie est pourtant une femme libre. Et si la recherche de l'âme-soeur n'était pas la véritable quête à mener pour aboutir à l'ultime objectif : l'accès au bonheur ? L'auteure, en manque d'inspiration après une rupture, décide de se lancer dans une quête identitaire. Dans un monde en constante mutation, Les Equations Amoureuses traitent toutes les facettes des relations amoureuses qui font partie de cette recherche identitaire. Du désir à l'amour physique en passant par l'amour spirituel, l'auteure aborde ces sujets avec audace et sans tabou afin de trouver sa propre équation, et peut-être, sa propre définition du bonheur.