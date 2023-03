L'amour caméléon

Franck écrit les romans d'Alexandre Dupuis, auteur à succès. Franck écrit aussi pour son propre plaisir, et c'est avec naïveté qu'il lui confie son manuscrit. Alexandre se l'approprie et disparaît. Commence alors un chassé-croisé entre la vie de Franck, son rapport à l'écriture et sa recherche vaine de l'amour. Les jeux pervers où se mêlent sentiments, fascination et passion, amènent Franck à aimer Alexandre pour récupérer son texte. Le lecteur pénètre alors un monde étrange, accaparant et déroutant où le caméléon des coeurs et le caméléon des mots se confondent jusqu'aux situations les plus inattendues. L'ambiguïté de cette fiction est aiguisée par le clin d'oeil que porte l'auteur sur le monde de l'édition et les prix littéraires. Condamné au silence des oeuvres qu'il a réalisées, de son nom François-Xavier Bellest s'exprime avec la nouvelle édition de son roman autobiographique. qu'il a réalisées, de son nom François Xavier Bellest s'exprime avec la nouvelle édition de son roman autobiographique