Imaginales 2023 : Le futur de la Cité

Comme tous les ans depuis 2002, la Cité des Images deviendra celle des mondes de l’Imaginaire le temps d’un long week-end. Rassemblant cette année le Festival des Imaginales ainsi que la Fête des Images sur une seule et même période, Patrick Nardin introduit un programme dense et d’une richesse sans précédent.

Ayant comme thème Le futur de la Cité, cette vingt et unième édition marque un véritable tournant dans l’aventure des Imaginales puisqu’elle représentera les premiers pas de Gilles Francescano en tant que directeur artistique de la manifestation. Un nouveau chapitre qui se marquera également par la publication de l’anthologie des Imaginales aux éditions Au Diable Vauvert.

Futur, dites-vous...

À l’instar de Robert Charles Wilson dans La cité du futur, nous ferons ainsi non pas un voyage dans le temps (quoique tout soit possible) mais un arrêt sur image. Qu’il soit historique, de fiction ou de fantasy, le roman parle du monde et de ses habitants. En évoquant de manière réaliste ou symbolique des faits historiques ou encore imaginaires, le texte touche le cœur du lecteur pour dénoncer ou le sensibiliser à la condition humaine.

Le futur de la Cité offre un kaléidoscope aux multiples facettes pour explorer la cité, le vivre-ensemble, au-delà des matériaux et de l’urbanisme débridé mis en scène dans les villes imaginaires de Laurent Gapaillard ou encore l’étouffement palpable de la cité tentaculaire de New York City dans l’œuvre de Hans Ruedi Giger.

Le théâtre d’un festival est l’endroit idéal pour mettre en scène les aspirations, les doutes et les visions de chacun dans la joie bigarrée d’une vie en communauté, l’espace d’un instant. Loin de vouloir apporter des réponses, ou d’en avoir la prétention, Le futur de la Cité invite à réfléchir et à se questionner, par le truchement des tables rondes, des textes, des expositions et des rencontres.

Le thème interroge, au-delà de l’imaginaire, sur notre rapport au monde et sur nos valeurs, de justice et d’égalité, que nous souhaitons pour les bases de cette cité du futur.

Et comme les premières fois n'arrivent jamais seules, ActuaLitté sera partenaire de l'événement.

Le programme est à retrouver ci-dessous :