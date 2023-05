Les Imaginales 2023 : Le futur de la cité

Le festival Les Imaginales a été créé en 2002 et depuis lors, il a connu une croissance impressionnante en termes d'affluence et de programmation. Pour l'édition 2023, le thème choisi est "Le futur de la cité", une invitation à imaginer les villes de demain, dans toutes leurs dimensions.

Rencontres avec les auteurs préférés, conférences, tables rondes, débats et projections de films seront cette année encore au rendez-vous.

Seront également proposés des ateliers d'écriture, des séances de dédicaces, des lectures et des spectacles. L'objectif est de créer un véritable échange entre les artistes et le public, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Le festival met en avant des auteurs reconnus mais également des nouveaux talents, ainsi que des artistes travaillant dans le domaine de la bande dessinée, de l'illustration, du cinéma et des jeux de rôles.

Un moment privilégié pour les amateurs d'imaginaire, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. La réalisation de l'affiche a, cette année, été confiée à Magdelena Pagowska.