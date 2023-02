Shocking ? Réécrire Roald Dahl, “pour le rendre appréciable par tous

Pour cela, la voie de l'explication est parfois choisie. Mais celle de la réécriture, plus problématique, a été privilégiée par l'éditeur britannique des textes de Roald Dahl, en accord avec les ayants droit de ce dernier.

Une intense polémique est en marche, outre-Manche, depuis les relevés attentifs du Telegraph. L'éditeur des livres de Roald Dahl, Puffin, a en effet procédé à une réécriture drastique d'un certain nombre de ses classiques de la littérature jeunesse. D'après le quotidien, les termes « liés au poids, à la santé mentale, à la violence, au genre et à l'ethnie ont été supprimés et reformulés ».

Publié le 17 février, l'article, dont l'accès est payant, réalise un comparatif entre deux versions de certains titres de Roald Dahl, l'une de 2001 et l'autre de 2022. Vingt années et de nombreuses réécritures, voire coupes dans le texte, les séparent.

Des descriptions écourtées

Dans Sacrées sorcières (traduction de Marie-Raymond Farré, Folio Junior), « Fat little brown mouse » (« Grosse petite souris brune ») devient « petite souris brune », quand la remarque « Il a besoin de faire un régime » disparait tout simplement. Dans l'ensemble du texte, le Telegraph signale 59 changements par rapport à l'édition de 2001.

Matilda (traduit par Henri Robillot, Folio Junior) n'échappe pas non plus aux corrections : la redoutable Agatha Legourdin perd son « visage chevalin », qui n'est plus du tout qualifié.

Les textes deviennent indéniablement plus pauvres, ou en tout cas moins précis, notamment en matière de descriptions. Bunce, un des fermiers de Fantastique Maître Renard (traduction de Raymond Farré, Folio Junior), n'est ainsi plus présenté comme « un petit nain dodu ».

Des changements « mûrement réfléchis »

Les modifications apportées aux textes de Roald Dahl ne sont pas le seul fait de la maison Puffin. La Roald Dahl Story Company, société familiale qui gère les droits sur les œuvres de l'écrivain, a travaillé avec l'éditeur autour de ces réécritures.

Nous voulons nous assurer que les histoires fantastiques de Roald Dahl restent appréciées aujourd'hui par tous les enfants. Lorsqu'un nouveau tirage de livres effectués il y a plusieurs années est effectué, il n'est pas rare de procéder à une réévaluation du vocabulaire et des termes, comme cela peut être fait pour la mise en page et la couverture. – Porte-parole de la Roald Dahl Story Company au Telegraph

« Notre ligne a toujours été de conserver la trame des histoires, les personnages, ainsi que l'irrévérence et l'esprit du texte original », garantissent les ayants droit de Roald Dahl.

L'entreprise de réécriture des livres de Roald Dahl remonte à 2020, pour les nouvelles éditions de 2022. La société gestionnaire des droits et l'éditeur Puffin ont fait appel à l'agence spécialisée Inclusive Minds, qui propose aux professionnels de l'édition un regard attentif pour déceler des représentations problématiques ou erronées.

D'après Alexandra Strick, cofondatrice de l'agence, la mission principale « vise à garantir une représentation authentique, en travaillant de manière conjointe avec le secteur du livre et ceux qui ont fait l'expérience de tous les aspects de la diversité ». Autrement dit, ces « sensitivity readers », ou « démineurs éditoriaux » en français, s'assurent que le texte ne comporte pas d'énormités, ou ne relaient pas des stéréotypes.

Leurs interventions, en particulier sur des textes patrimoniaux, font immanquablement débat, voire polémique.

Une évolution nécessaire ?

Éviter de heurter ou conserver l'intégrité des textes ? Dans le monde anglophone, et surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni, les éditeurs, les ayants droit et parfois même les auteurs semblent avoir fait leur choix.

Outre les interventions des démineurs éditoriaux, les auteurs n'hésitent pas à apporter des modifications à leurs textes au fil du temps. L'un des exemples les plus célèbres n'est autre que le cas des Dix petits nègres d'Agatha Christie. Publié sous le titre Ten Little Niggers en 1939, le livre avait vu son titre modifié en And Then There Were None pour sa parution, un an plus tard, aux États-Unis, en raison du contexte ségrégationniste.

Roald Dahl lui-même avait accepté de modifier son texte : la première édition de Charlie et la chocolaterie, en 1964, faisait référence à des Oompa Loompas réduits en esclavage, originaires « des plus profondes jungles africaines ». Ces « pygmées noirs » furent réécrits, avec de nouvelles descriptions, par l'auteur lui-même, à la fin des années 1960. En 1973, dans une édition suivante, les Oompa Loompas apparaissaient comme de « petites créatures fantastiques ».

Souci commercial

Bien entendu, la différence entre ce cas et les réécritures de 2022 tient à la mort de Roald Dahl, en 1990. Impossible de savoir ce que l'auteur aurait pensé de ces nouvelles modifications à son texte. La liberté que peuvent prendre les éditeurs, dans le monde anglophone, tient à un droit d'auteur moins protecteur du créateur qu'en France.

Le code de la propriété intellectuelle protège en effet le droit moral de l'auteur, qui garantit le respect de l’intégrité de l’œuvre, mais comprend aussi un droit de retrait et de repentir. Ce droit moral est inaliénable et imprescriptible, mais également perpétuel, y compris après l'entrée dans le domaine public. Les ayants droit peuvent donc l'exercer.

Dans le cas de Dahl, ses ayants droit sont de toute façon à l'origine de ces décisions. L'attitude de la Roald Dahl Story Company rappelle celle de Dr. Seuss Enterprises, société qui gère la postérité de Theodor Seuss Geisel, alias Dr. Seuss. Plusieurs livres de cet auteur jeunesse incontournable aux États-Unis ont été retirés de la vente, sur décision des ayants droit, pour cause de représentations problématiques.

L'adaptation des textes relève donc autant de la stratégie commerciale, pour Dahl et Seuss, que de l'inquiétude vis-à-vis des sensibilités heurtées. Par ailleurs, signalons que la Roald Dahl Story Company est déjà intervenue pour soigner l'image publique de l'écrivain britannique, en présentant en 2020 des excuses pour des propos antisémites tenus publiquement par Dahl en 1983 et 1990.

Réactions outrées

Plusieurs organisations ou figures publiques ont condamné les réécritures des textes de Roald Dahl. PEN America, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier, a condamné les modifications par la voix de directrice générale, Suzanne Nossel, qui se dit « alarmée » et craint une « distorsion des œuvres ».

Autre voix littéraire, celle de Salman Rushdie qui, sur Twitter, évoque une « censure idiote ». À ses yeux, « Puffin et les ayants droit de Dahl devraient avoir honte ».

Nous avons contacté les éditions Folio Junior, qui publient les textes de Dahl en France, pour obtenir des précisions sur le statut de ses livres.

