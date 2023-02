La livraison de livres : une pratique protéiforme

Quand on regarde sur la décennie écoulée, on reste autour des 17 % de parts de marché pour la vente de livres à distance. Si l’on commande en ligne, quelle que soit l’interface de livraison utilisée, il existe à présent des plateformes de suivi colis qui permettent de suivre n’importe quel envoi. Il suffit d’entrer le numéro de suivi pour savoir où se trouve le colis recherché. Plus besoin de se rendre directement sur le site du transporteur : une seule interface donne accès aux données de tous les professionnels de la livraison.

Mais il fut un temps où nous n’avions que quelques options à notre disposition en matière d’accès au livre. On pouvait se rendre dans la librairie la plus proche de chez nous. Si le livre que l’on cherchait n’était pas disponible, on pouvait le commander auprès du libraire, et attendre quelques jours qu’il arrive pour passer venir le chercher. Quelques maisons d’édition, souvent de petites structures, éditaient des catalogues de vente par correspondance. On pouvait alors commander les derniers titres pour les recevoir directement chez soi. Mais, c’était à peu près tout.

Et puis il y eut le développement du commerce en ligne, avec l’arrivée d’Internet dans les foyers. Un nom revenait sans cesse, celui d’Amazon, cette structure de vente à distance venue des États-Unis et qui a construit son expertise sur la vente de livres, avant de s’attaquer à tous les autres marchés, s’occupant même aujourd’hui de produits frais. De grands réseaux de librairies sont aussi entrés dans la danse, en proposant des sites de vente en ligne, tandis que les éditeurs sont désormais nombreux à permettre un achat directement en ligne de leurs titres.

Mais avec la particularité française du prix unique du livre, que l’on achète l’ouvrage désiré en ligne ou dans la librairie du coin, c’est toujours le même tarif. Même si une guerre se joue au niveau du coût de la livraison, avec la politique particulièrement agressive qui a toujours été celle développée par Amazon pour conquérir des parts de marché, les libraires n’ont pas trop perdu de terrain face aux géants de la vente en ligne.

Avec la crise sanitaire et les confinements à répétition, la mode du click and collect s’est particulièrement développée au sein des librairies. De nombreux établissements ont choisi de se rattacher à des regroupements qui disposent d’une interface d’achat en ligne (Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine, Chez mon libraire, Initiales, Canal BD, place des libraires, etc.). Il est difficile de savoir précisément quelle part du chiffre d’affaires cela représente, même si certains avancent 10 %.

Cette pratique qui s’est développée à partir de 2020 est encore une nouvelle façon de lutter contre les géants du e-commerce, tout en assurant la viabilité du modèle économique de la librairie de quartier. En effet, quand on vient chercher son livre en boutique, on a toujours tendance à faire un petit tour, à se laisser tenter par un autre titre. Cela permet aussi de ne pas multiplier les envois individuels, car en faisant le choix du click and collect, on s’assure que le livre qu’on commande profitera de l'envoi de nombreux livres en même temps.

Quand on a l’habitude de fréquenter une librairie en particulier, on développe aussi la pratique de la commande en direct, soit par téléphone, soit par mail, ou via l’interface de l’établissement. Cependant, si les librairies se réjouissent d’une telle fidélité qui continue de faire barrage aux grands acteurs du commerce en ligne, cela demande une organisation particulière. Il faut du personnel disponible pour répondre au téléphone et traiter les commandes qui sont faites en direct. C’est une évolution du métier qui permet de préserver un certain équilibre des forces, les librairies de quartier jouant alors à plein de leur force en termes de maillage du territoire français.

Si la France comprend entre 20 000 et 25 000 points de vente de livres (que ce soit des librairies traditionnelles ou des grandes surfaces culturelles et des supermarchés), on dénombre autour de 3500 librairies indépendantes à travers l’Hexagone. Il faut garder à l'esprit que c’est là un des réseaux les plus denses au monde, selon le Syndicat de la librairie française (SLF). Cette richesse est à préserver, et tous les gestes sont bons pour faire perdurer cette situation qui nourrit l’exception culturelle française.

