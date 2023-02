Pass Culture : le gouvernement insiste sur l'éducation artistique et culturelle

Dispositif généralisé en 2021 à tous les jeunes Français âgés de 18 ans, le Pass Culture a depuis gagné en envergure. Le crédit individuel s'ouvre désormais dès 15 ans, à hauteur de 20 €, puis atteint 30 € pour les années des 16 et 17 ans.

Une part collective assume un objectif plus directement relié à l'éducation artistique et culturelle : dès la classe de 4e, un budget Pass Culture permet de financer une activité, une sortie ou la venue d'un professionnel de la culture ou d'un artiste au sein de l'établissement. L'utilisation de cette part collective est censée être coconstruite par les élèves et les professeurs.

Machine à vendre ?

Ces nouvelles ambitions du Pass Culture ont mécaniquement fait enfler son budget annuel : de 59 millions en 2021, il a atteint pour 2023 208,5 millions €.

Cette somme représente « 26 % des montants du programme Transmission des savoirs et démocratisation de la culture et 54 % des crédits de paiement de l’action 2, Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle », comme le soulignait la députée Les Républicains de la 4e circonscription de la Drôme Emmanuelle Anthoine dans un rapport sur le sujet, en octobre 2022.

L'utilisation de ces millions € reste assez peu précise : l'auteure du rapport déplorait d'ailleurs l'absence de « données indépendantes sur son usage et ses effets sur l’accès à l’offre culturelle par le jeune public ».

Une bonne partie du budget serait destinée à assumer les achats de produits ou d'expériences culturelles des jeunes de 18 ans, avec 185 millions € « consacrés chaque année par le ministère de la Culture au financement de la part individuelle », selon le gouvernement.

En l'absence de données précises, le bilan le plus récent permet constater que le livre reste la « première industrie culturelle à bénéficier du pass ». 7,7 millions d'exemplaires ont ainsi été écoulés grâce au Pass Culture, pour 267.000 références différentes, en 2022. Rappelons que, cette même année, les Français ont acheté 364 millions de livres neufs imprimés, générant un chiffre d’affaires de 4,3 milliards €, selon les données de l'institut GfK. Les ventes du Pass Culture représenteraient donc environ 2,1 % des ventes totales du secteur.

D'après le gouvernement, près de 2,8 millions de jeunes bénéficiaires ont utilisé la part individuelle du Pass depuis son lancement et « pris l’initiative de découvrir des expériences culturelles près de chez eux, qu’il s’agisse de sorties ou d’achats culturels ».

L'EAC et le Pass Culture

Parmi les critiques les plus saillantes du rapport d'Emmanuelle Anthoine, l'insertion du Pass Culture dans la politique d'éducation artistique et culturelle (EAC), qui préoccupait aussi certains de ses collègues à l'Assemblée nationale.

Les 208 millions € du Pass représentent en effet le double du budget accordé à la politique d’éducation artistique culturelle « classique » (104 millions €), soulevant des questions sur l'importance de l'un par rapport à l'autre. La ministre de la Culture Rima Abdul-Malak avait voulu rassurer en rappelant qu'il n'avait « jamais été question [que le Pass Culture] soit l’unique politique de l’éducation artistique ».

Dans une communication réalisée à l'occasion du conseil des ministres du 15 février dernier, ministère de la Culture et de l'Éducation nationale avancent d'autres arguments destinés à défendre l'apport du Pass à la perspective de l'EAC.

D'une manière générale, 76 % des élèves des écoles, collèges et lycées ont bénéficié d’au moins une action d’EAC au cours de l’année 2022, indique le ministère. Ce chiffre stagne depuis plusieurs années, puisque le taux atteignait 75 % en 2017-2018, d'après une feuille de route qui visait le 100 % EAC d'ici la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.

Objectif 90 % en 2026

Effectuant un premier bilan de la part collective du Pass Culture, les deux ministères indiquent que « 4 millions d’élèves scolarisés dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat — incluant les élèves des établissements agricoles, maritimes et militaires — [...] ont bénéficié d’une action culturelle au titre de la part collective ».

À ce jour, 37 % des élèves et 70 % des établissements ont déjà bénéficié d’actions au titre de la part collective du pass Culture. Ces deux ratios devront être portés à 100 % à la fin de l’année 2026. – Ministères de la Culture et de l'Éducation nationale

Les deux ministères signalent par ailleurs que « les collèges situés en zone REP [réseau d'éducation prioritaire] ou REP + utilisent désormais davantage la part collective du pass culture que l’ensemble de la moyenne nationale. Dans une perspective d’égalité des chances, une attention particulière est également portée aux quartiers politiques de la ville (QPV) et aux zones rurales. »

Une note d'information de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) du ministère de l'Éducation nationale, publiée en novembre 2020, relevait que la « part de collégiens bénéficiant d’actions ou de projets EAC est plus élevée en éducation prioritaire » (63 % contre 58 % en hors éducation prioritaire). Le Pass Culture suivrait donc cette même tendance.

L'ambition des deux ministères pour l'EAC a été revue à la baisse, l'objectif initial de 100 % des élèves bénéficiaires semblant quelque peu irréaliste, vu les moyens : l'action du gouvernement doit désormais porter à « 90 % la part d’élèves bénéficiant d’au moins une action d’EAC chaque année à l’horizon 2026 ».

Dans sa note d'information de 2020, la Depp mettait en avant les effets bénéfiques, à tous points de vue (présence d'offres EAC, variété des offres, partenariats, etc.), de la présence d’un coordinateur ou d’un référent EAC dans les collèges (l'étude ne couvrait que ce type d'établissements).

Le gouvernement n'y fait pas référence de manière explicite : sa communication évoque un objectif de multiplication par 5 des collectivités labellisées « 100 % EAC » — elles sont 79 à ce jour —, la mobilisation de l’EAC dans le premier degré, le déploiement de la part collective du Pass Culture à la 6e et la 5e à la rentrée 2023, et son ouverture aux Français de l’étranger. La formation des enseignants, des professionnels du lien social, de l'éducation non formelle et des artistes devra aussi faire une plus large place à l'EAC.

Photographie : illustration, Marc Wathieu, CC BY-NC 2.0