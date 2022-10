Pass Culture : le budget 2023 atteindrait 208,5 millions d'euros

Après le recours à l'article 49.3 pour l'adoption de la première partie du projet de loi de finances 2023, les discussions publiques sur la deuxième partie s'ouvrent, sans trop de suspense toutefois. Élisabeth Borne risque en effet de recourir à nouveau au fameux article, ce qui limite malheureusement l'intérêt de la navette parlementaire...

Néanmoins, à l'occasion de l'audition de la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, le 19 octobre dernier, les députés de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation ont pu revenir sur le Pass Culture, dispositif généralisé depuis 2021 et d'ores et déjà étendu. D'abord réservé aux jeunes âgés de 18 ans, il s'ouvre désormais dès l'âge de 15 ans, avec une partie de la somme à utiliser collectivement et une autre, individuelle. À la rentrée 2023, il sera étendu aux classes de cinquième et sixième.

Cette attention au Pass Culture explique l'explosion de son budget, qui n'a cessé d'enfler : 24 millions € en 2019, 40 millions en 2020, 59 millions en 2021, 199 millions en 2022 et finalement 208,5 millions € en 2023, soit une hausse de 9,5 millions €.

À lui seul, le Pass représente « 26 % des montants du programme Transmission des savoirs et démocratisation de la culture et 54 % des crédits de paiement de l’action 2, Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle », précise Emmanuelle Anthoine, députée Les Républicains de la 4e circonscription de la Drôme, dans son rapport.

Cette somme de 208 millions représente par ailleurs le double de celle accordée à la politique d’éducation artistique culturelle « classique » (104 millions €), ajoute-t-elle, dont les pratiques artistiques et culturelles en et hors temps scolaire, les actions en faveur de la lecture, les moyens des conservatoires, les partenariats d’EAC avec les collectivités territoriales, l’éducation aux médias, à l’image et à l’information, la formation des acteurs de l’éducation artistique et culturelle.

Une crainte légitime s'exprime donc parmi les députés, celle d'un remplacement progressif de l'éducation artistique et culturelle par le Pass Culture. « [I]l n’a jamais été question qu’il soit l’unique politique de l’éducation artistique », a répondu Rima Abdul-Malak, qui met en avant d'autres actions comme École au cinéma, Collège au cinéma ou Lycéens et apprentis au cinéma et la politique d'EAC au primaire, non concernée — pour l'instant ? – par le Pass Culture.

Une politique culturelle « passive »

Parmi les autres critiques adressées au Pass, un partage des données insuffisant, alors que celui-ci constituait l'un des principaux arguments mis en avant par le gouvernement, au moment de sa mise en point. Emmanuelle Anthoine avance ainsi qu'« après plusieurs années de montée en charge du dispositif, il serait essentiel qu’existent des données indépendantes sur son usage et ses effets sur l’accès à l’offre culturelle par le jeune public, et qu’un premier bilan public soit réalisé ».

La SAS Pass Culture partage en effet des informations, mais d'une manière assez parcimonieuse, et les données d'usage ne sont pas librement accessibles, ce qui en limite l'évaluation.

Par ailleurs, l'autrice du rapport rappelle que le Pass Culture est une « politique culturelle passive » : il se contente de référencer des offres et de fournir une certaine somme, sans toutefois créer « une offre enrichie, notamment dans les territoires les moins bien dotés ».

Rejoignant finalement la rapporteure sur ses réserves, les députées Sarah Legrain (LFI-NUPES) et Sophie Taillé-Polian (Écolo-NUPES) pointent un Pass Culture qui profite « à des industries culturelles moins soumises que d’autres à l’inquiétude, voire déjà florissantes » — notamment l'édition. La première s'interroge sur une véritable politique d'éducation artistique et culturelle, quand la seconde préconise de flécher certaines dépenses du Pass Culture « notamment vers le spectacle vivant ».

La ministre de la Culture a répliqué que le Pass Culture utilisé dans le cadre scolaire avait permis de multiplier les dépenses en direction du spectacle vivant, justement.

Le député Victor Habert-Dassault (LR), enfin, s'inquiète pour sa part de l'usage du Pass dans les territoires ruraux, où l'accès aux offres culturelles est parfois plus délicat et nécessite le recours à des transports en commun. « Pour le pass culture collectif, les collectivités les prennent théoriquement en charge. C’est le cas dans beaucoup de départements, notamment en Bretagne, mais on sent des disparités territoriales » a admis Rima Abdul-Malak lors de son audition. « Des réflexions sont donc en cours pour améliorer la mobilité, notamment en zone rurale — forfaits pour les groupes, systèmes de navettes ou encouragement au covoiturage pour les jeunes de 18 ans », assure-t-elle.

Le compte-rendu de l'audition de Rima Abdul-Malak se trouve à cette adresse.

Photographie : illustration, Hernán Piñera, CC BY-SA 2.0