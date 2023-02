Les cinq acheteurs pour Editis, si Bolloré veut toujours vendre...

Depuis la notification à la Commission européenne en octobre 2022, silence radio de Vivendi dans la communication officielle sur l’avenir d’Editis. La stratégie avait été expliquée lors de la présentation des résultats du premier semestre : pour garder Lagardère, exit les 53 maisons de l’avenue de France.

Et le feuilleton – ou plutôt la telenovela – de débuter : les candidats à la reprise se succédèrent, les noms sortaient comme des lapins d’un chapeau. Certains firent long feu, tel Xavier Niel dont l’offre aurait été trop basse ou Rodolphe Saadé, milliardaire franco-libanais arrivé en décembre. Et même le propriétaire de LVMH, Bernard Arnault fut évoqué. D’autres poursuivent leur marathon — le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky par exemple.

Cinq mousquetaires ?

La douce torpeur de l’été 2022 laissa place à la torpeur glacée des salariés, en apprenant le 29 juillet leur mise en vente : le comment était détaillé, le combien passé sous silence, mais le à qui fait recette dans les médias. De mois en mois, l’annonce des sélectionnés était repoussée : la date du 27 janvier apparut comme la dernière… jusqu’à ce que le Canadien Québecor ne fasse son entrée.

Et Vivendi de s’accorder trois semaines de plus pour montrer son jeu. De fait, à chaque nouvelle candidature, fondée ou non, de nouveaux délais ont couru. Au lendemain de la Saint-Valentin, l’affaire ne manquait pas d’ironie : une étrange déclaration d’amour en perspective…

“Ce fut comme une apparition...”

Finalement, et après quelques échanges de politesse pour rassurer les instances représentatives du personnel, Vivendi jurait : la Saint Claude de Colombière (jésuite français du XVIIe siècle) serait la bonne. Auteur d’une abondante littérature sur des apparitions du Christ, le personnage aurait dû mettre la puce à l’oreille.

Il a fallu une révélation du Figaro ce jour pour que le quintette se mette à jouer : cinq repreneurs auront fourni aux banques d’affaires qu’avait mandatées Vivendi des offres conformes. En premier lieu, Daniel Kretinsky et son offre à 700 millions € avancée fin octobre 2022 : propriétaire de médias (dont Marianne à qui il fit changer la Une en avril 2022, pour une approche plus favorable à Emmanuel Macron), il est connu pour ce goût délicat en matière d’optimisation fiscale.

Groupes et milliardaires en lice

Les autres demeurent : Reworld Media, groupe de presse au chiffre d’affaires consolidé de 469,8 millions € en 2021 ou encore Stéphane Courbit – dont les observateurs envisageaient qu’il s’associe avec un nouvel entrant, Pierre-Edouard Sterin, fondateur de Smartbox.

Côté groupes, citons également Mondadori, structure que dirige la fille de Silvio Berlusconi, Marina. Cette dernière a revendu à Reworld le titre de presse Grazia en octobre 2022, et sa présence dans une vingtaine de pays. Filiale de Fininvest, dont Marina Berlusconi est également présidente, avec Il Cavaliere comme actionnaire majoritaire, elle disposerait d’une force économique significative. En 2021, la société affichait 3,8 milliards € de chiffre d’affaires et un résultat net de 360 millions €.

À ce détail près que, même entrés dans la danse, les Italiens auront laissé une impression floue : plus venus pour humer l’ambiance de l’édition française que réellement pour des emplettes. Après être passé sous drapeau espagnol en devenant propriété de Grupo Planeta, Editis dans le Bel Paese aurait tout du titre d’un album de Martine.

Enfin, Québecor, opérateur auquel ActuaLitté avait précédemment consacré une large enquête. Bien évidemment, Vivendi n'a, pour l'heure, formulé aucune observation ni commentaire.

Détail du projet de cession d’Editis : Vivendi entend procéder à une cotation d’Editis chez Euronext Growt. De la sorte, les actions d’Editis Holding que détient Vivendi SE seront distribuées entre les 200.000 actionnaires du groupe, soit 63,3 % d’Editis. Dès la cotation obtenue, la phase 2 s'amorce : au terme de l’opération de distribution, la répartition reviendrait à 68 % de parts détenues par les actionnaires Vivendi et 32 % pour le groupe Bolloré. De fait, les 7,1 % que détenait Vivendi SE sont répartis en amont de la cotation. Resteront donc les parts du groupe Bolloré à céder à l'acheteur choisi. (voir les modalités ici)

Le Cliffangher, version Bolloré

Sans imaginer entrer dans le secret des dieux, nul n’est dupe : cette nouvelle short-list pourrait bien n’avoir rien d’une sélection finale. Tout d’abord parce que rien ne contraint Vivendi à annoncer quoi que ce soit.

Ensuite, parce que la Commission européenne avait fixé sa décision sur le projet d’acquisition de Lagardère au 19 avril. Et que la date fut repoussée au 23 mai suite à la réception des premières propositions de remèdes, que Vivendi communiqua mi-décembre.

Une date anniversaire non sans ironie : en 2018, ce même jour, Arnaud Lagardère écoulait quelque 90.000 des 9 millions de parts qu’il possédait de son groupe. Combien de rebondissements à attendre d’ici la Saint Didier (qui se fit égorger volontairement…) ?

Concert de binious à Bruxelles

La pirouette suprême resterait encore à venir : plusieurs analystes estiment que la Commission ne donnera pas crédit à Vivendi. À ce titre, le rachat de Lagardère serait annulé — et l’industrie du livre plongera dans un vilain chaos.

Mais ce que certains verraient comme une déconvenue pourrait fort bien… convenir à Vincent Bolloré. « Le temps passe, et Bolloré est un instinctif. Il a hérité de peu, mais avec ou sans Lagardère, laissera à ses enfants de quoi construire un empire Bolloré suivant leur vision », nous explique-t-on.

Il avait présenté devant le Sénat le projet « d’un champion français de la culture », contre l’invasion culturelle américaine ou asiatique. Et d’ajouter alors : « Vivendi est un groupe qui, peut-être, est capable d’aller faire rayonner la culture française dans le monde, ou pas. L’aide aux créateurs est compatible avec la réussite économique. »

Acceptera-t-il que Bruxelles lui impose des choix, des décisions ou des remèdes ? Un banquier d’affaires, dans les colonnes de Marianne, en rejetait l’idée : « Il peut très bien renoncer à la fusion Lagardère Editis et nous déclarer : “J’avais trouvé un véritable repreneur pour Editis, mais les fonctionnaires l’ont récusé. Je voulais créer le premier acteur mondial de l’édition, Bruxelles et ses hauts fonctionnaires ont refusé. On brise les ailes à ceux qui veulent protéger notre patrimoine national”. »

La victimisation n’est pas dans les traditions bretonnes, mais lui conférerait le plus beau des rôles. Le Breton vient-il de prendre son élan, pour exécuter cette ultime pirouette ?

Crédits photo : siège d'Editis - ActuaLitté, CC BY SA 2.0