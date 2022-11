Europe : un adepte de l'optimisation fiscale pour reprendre Editis ?

« Il faut que le repreneur soit un acteur industriel de long terme et qui ne bouscule pas l’équilibre concurrentiel du marché. Ce qui exclut donc les acteurs de l’édition en France », assurait le président du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, en juillet dernier. Et dernièrement, le magnat du pétrole, dont les actifs vont jusque dans les médias français — comme Le Monde, Elle ou Marianne — faisait indirectement savoir qu’il envisageait avec sérénité d’investir dans Editis.

Un milliardaire dans la course

Rappelons que le montage construit serait celui d’une réparation d’actions auprès des porteurs de parts du groupe Vivendi, associée à une cotation EuroNext. Et en parallèle, la vente des 29,5 % restants détenus par le groupe Bolloré. Chez Vivendi, on assurait même avoir reçu des « marques d’intérêts »…

La semaine passée, Les Échos se lançaient d’ailleurs dans de savants calculs : Vivendi demanderait ainsi 700 millions € pour la totalité d’Editis, à savoir 500 millions de capital et 200 autres de dette. Un montant qui contraste avec les quelque 900 millions € dépensés pour acquérir le groupe en 2018. Cette perspective irait à l’encontre des projets présentés (découpage en action et cession des 29,5 % du Groupe Bolloré), mais résoudrait rapidement l’opération globale.

À condition que la Commission européenne approuve — ce qui, d’après Les Echos, serait l’un des scénarios les plus favorables de l’antitrust européen. « Bruxelles ne souhaite pas que ce montage de distribution cotation crée un précédent. Sans compter que cela risque de décourager des repreneurs s’inquiétant de n’avoir la main que sur 29,5 % du capital », analysait une source.

Et d’ajouter : « Le scénario qui a la préférence de Bruxelles serait la reprise à 100 % d’Editis par un industriel du livre non français et d’envergure européenne. » Or, à ce jeu, et malgré ses motivations, Daniel Křetínský est pris en flagrant délit d’optimisation fiscale sans ménagement.

Gloups ?

Un article du Courrier d’Europe centrale fait quelque peu frémir, et risque de ne pas rendre le milliardaire très sympathique auprès de Bruxelles. On sait en effet que l’importation de gaz russe compte parmi les moteurs de la fortune du magnat tchèque, avec le charbon. À la recherche de subsides, comme tant d’autres pays, la République tchèque a monté un impôt taxant les superprofits et pour y échapper, Křetínský a décidé de délocaliser la branche commerce international de commodités.

De quoi permettre d’échapper aux taxations, alors que son groupe EPH a réalisé sur la première moitié de 2022 une hausse de profits de 60 %, soit 1,7 milliard €. La volonté d’échapper aux ponctions aura fait grogné dans le pays, le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavsky déplorant un manque de solidarité — alors que le milliardaire avait tenté d’obtenir de l’État un prêt en septembre dernier. Aucun accord ne fut cependant trouvé.

Les solutions de contournement ne séduisent plus vraiment la Commission européenne et le groupe de Křetínský a plusieurs fois été pointé du doigt pour ses stratégies d’évitement. Entre Chypre et le Luxembourg, jusqu’à sa mention dans les Panama Papers, les déménagements fiscalement motivés n’ont pas manqué. Chercher au sein de l’Union un territoire accommodant découlerait de la même logique.

Mais si les États peuvent être enclins à accepter de telles démarches, difficile d’imaginer la Commission valider un repreneur aussi prompt à dégainer les fiscalistes pour conserver sa fortune… « Cela couplé à ses intérêts russes du milliardaire n’en font pas vraiment le candidat idéal », note, amusé, un observateur.