Étude : panorama de l'édition indépendante en France en 2023

« La France totaliserait — selon le Syndicat national de l’Édition — près de 10.000 entités éditoriales. Les structures régionales pour le livre en dénombrent quant à elles 1500 sur leurs territoires (hors Île-de — France), et selon les données d’Electre environ 4500 éditeurs publieraient au moins un titre par an. Cette incohérence des chiffres témoigne de la difficulté à définir le secteur. » Ces données désarmeraient le plus chevronné des statisticiens.

Les éditeurs, eux, affrontent une autre avalanche de chiffres : 68.000 nouveautés annuelles, 800.000 ouvrages disponibles… quand une librairie dispose d’un stock de 6000 à 10.000 références, faire exister ses titres « s’avère de plus en plus périlleux ».

Éditeur indépendant : comment ?

Dans ce contexte, la Fedei a collecté les réponses de 213 structures au niveau national — soit 10 % de l’ensemble estimé. Avec une première tentative de définition : indépendant implique

• de publier uniquement à compte d’éditeur ;

• sans contrôle, direct ou indirect, ni de l’État, ni d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ;

• n’avoir aucune partie liée à un groupe d’éditions ou un groupe financier ;

• ne pas excéder un chiffre d’affaires annuel de 10 million €.

Les acteurs répondants, et qui valident ces critères, sont classés en quatre catégories, suivant leur chiffre d’affaires (déclaratif) : 33 % réalisent moins de 25.000 € de CA, 28 % entre 25 et 75 k€, 20 % entre 75 et 250 k€ et 19 % dépassent les 250 k€.

Cumulées, elles alignent 41 millions € de CA et, structurellement, on recense cependant moins d’associations qu’on ne l’aurait imaginé : ainsi, 70 % sont des sociétés commerciales. Cependant, seules 32 % d’entre elles disposent de salariés et, logiquement, les maisons avec plus de 250 k€ de CA détiennent 84,4 % des emplois.

Quels ouvrages et combien ?

Avec 22.000 titres et 1900 nouveautés annuellement, les éditeurs indépendants réalisent des tirages moyens de 1150 exemplaires — soit cinq fois moins que la moyenne nationale indiquée par le SNE, de 5061 exemplaires.

Romans et nouvelles sont les principaux segments éditoriaux (39 % des publications totales), suivis de la jeunesse à 21 % et de la poésie à 11 %. BD et Beaux Arts pèsent pour 6 % des parutions. Toutefois, les maisons indiquent proposer au moins quatre domaines différents, et rares sont celles qui se consacrent à un seul.

Enfin, un élément qui n’étonnera pas : le livre papier demeure le premier support commercialisé, bien qu’occasionnellement, des versions numériques homothétiques soient proposées. L’un des questionnements reste alors de savoir si le recours à l’ebook n’éviterait pas la dispersion des ressources ?

Libraire, mon semblable, mon frère

Cette domination des ouvrages imprimés est à corréler avec le principal canal de vente : la librairie indépendante, qui totalise 38 % des ventes des éditeurs indés. Les salons génèrent 11 % des revenus et les plateformes de vente en ligne 9 %. Notons toutefois que le site internet des maisons occasionne 8 % des ventes — ce qui repose l’épineuse question des tarifs postaux — quand les grandes surfaces spécialisées réalisent malgré tout 7 %.

Dernier élément logistique : 60 % des structures disposent d’une diffusion et 70 % d’une distribution. Logiquement, plus la structure est ancienne, plus elle a de chance d’avoir fait basculer diffusion-distribution auprès d’une société dédiée.

Relations commerciales

Les contrats proposés aux auteurs s’inscrivent dans les moyennes connues : entre 8 et 12 % de droits reversés sur les ventes. Cependant, 75 % des structures avec des revenus supérieurs à 250 k€ proposent un à-valoir — un pourcentage qui chute dès lors que le chiffre d’affaires est inférieur.

Point intéressant : 59 % des titres de leurs catalogues découlent de traduction, quand 17 % des titres appartiennent au domaine public. Bien entendu, les investissements en achats de droit sont liés aux ressources : ils représentent 23 % des titres en moyenne, avec une dépense de 3275 €.

Ventes et revenus

La vente de droits, elle, s’inscrit dans cette approche : 20 % des éditeurs en cèdent, soit 4 titres en moyenne, équivalents à 3 % du catalogue. En revanche, les droits audiovisuels demeurent le parent pauvre : 10 % des sociétés les plus importantes y parviennent, avec 10.825 € de prix de cession moyen.

Dans la même perspective, les ressources issues de la perception des droits Sofia (présence de livres en bibliothèques) concernent avant tout les éditeurs de plus de 250 k€ : « Il est également probable que de nombreuses petites structures ne pensent pas à s’enregistrer auprès des services de la Sofia », commente l’étude. Et, à ce titre, passent à côté de revenus.

Extrapolation et représentativité

En prenant de sérieuses pincettes, tant cette projection est sujette à caution, l’étude estime donc que l’édition indépendante, telle que définie, afficherait 337 millions € de CA, soit 11,5 % des 2,913 milliards € de l’édition (données SNE 2022).

De même, elle compterait alors 2635 salariés, soit 20 % de l’emploi dans l’industrie (13.300 salariés d’après les Chiffres clés du livre et de la lecture 2020, qu’établit le ministère de la Culture).

Avec 20.000 nouveautés annuelles, on parlerait de 30 % des nouveautés totales et les 230.000 références cumulées reviendraient à 28 % du nombre global de titres disponibles en France.

Tout un travail à mettre en oeuvre

« À l’aune de tous ces éléments apparaît une profession bien plus structurée que d’aucuns pourraient le croire, forte d’une grande diversité, lucide sur les enjeux colossaux auxquels la concentration de la chaîne du livre comme la surproduction les exposent, consciente de ses difficultés économiques », conclut ainsi l’étude.

L’édition indépendante se trouve ainsi en mesure de revendiquer une réelle existence dans l’industrie du livre, à plusieurs titres. Et de ce panorama découle nombre d’actions à mener, tant pour que chacun puisse améliorer ses pratiques et les rendre plus vertueuses, que pour s’inscrire plus encore dans l’ensemble de la chaîne du livre.

L'étude est disponible dans son intégralité ci-dessous, en consultation et/ou téléchargement :

