La Librairie des Grands Caractères fête ses deux ans

Le choix de la police de caractères, la taille de l’interlignage, la couleur et l’opacité du papier, l’impression très contrastée, l’approche optimisée entre les lettres et les mots, et bien sûr, les typographies agrandies, sont autant de critères de mises en page et de fabrication pour un accès plus large à la littérature.

Trop souvent, les lecteurs ignoraient l’existence de ces livres adaptés et renonçaient à la lecture. Ce lieu, qui se veut accueillant et inclusif, vise à remédier à ce problème.

Ils doivent être comme les autres et pouvoir flâner dans une librairie, se faire conseiller, chercher un livre à offrir, etc. Le livre en grands caractères est donc le pari d'une solution d’avenir qu’il fallait absolument faire connaître et développer.

Deux ans plus tard, voilà ce qu’il s’est passé:

- La Librairie des Grands Caractères a fait ses débuts avec deux éditeurs, aujourd’hui elle en a douze.

- Elle avait 600 titres, désormais il y en a 1200.

- Des ouvrages de spiritualité, des biographies, du théâtre et de la poésie sont venus enrichir les rayonnages.

- Une librairie en ligne a été créée pour la vente par correspondance partout en France.

- De nombreuses personnes qui avaient arrêté cette activité ont découvert qu’ils peuvent lire, encore et encore.

- D’autres qui pensaient ne jamais pouvoir se passer de l’aide d’une loupe ont découvert que c’était possible.

Et surtout :

- Les enfants ont désormais leur rayon dédié. Puisque, face à la forte demande en termes de littérature jeunesse adaptée en grands caractères, jusqu’alors inexistante, les éditions Voir de Près, à la demande de la librairie et avec son concours, ont créé une collection accessible dès l’âge de 6 ans.

La librairie est rapidement devenue un lieu privilégié vers lequel les lecteurs malvoyants se tournent afin de demander des conseils, trouver des solutions et comprendre leurs besoins spécifiques et leurs attentes.

L'enseigne a d'ailleurs collaboré à la rédaction d’un manuel de sensibilisation qui donne des clés pour mieux les accompagner. Beaucoup de choses ont été faites depuis deux ans, et il y a encore tant à faire ! C’est pourquoi, plus enthousiastes que jamais, portés par les sourires de nos lecteurs, les Grands Caractères entame cette nouvelle année avec des idées plein la tête et de belles surprises!

Crédits photo : La Librairie des Grands Caractères