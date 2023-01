Lire à Limoges 2023 : Frank Thilliez nommé président du salon

Ingénieur de formation, il débute dans les nouvelles technologies et devient très tôt spécialiste en informatique. Il allie cette passion à son goût pour les thrillers pour donner naissance à son premier roman, Conscience animale (2002) suivi de Train d’enfer pour Ange rouge (2003), qui a été nominé au Prix SNCF du polar français 2004.

Il publie en 2005 La Chambre des morts (Le Passage), qui deviendra par la suite le film du même nom d’Alfred Lot avec Mélanie Laurent. Il reçoit pour son deuxième roman le Prix des lecteurs Quai du polar en 2006 et le Prix SNCF du Polar français en 2007.

Les thrillers se succèdent et mettent en scène les personnages de Franck Sharko (Deuils de miel, 2006) ou de Lucie Henebelle (La Mémoire fantôme, 2007). Il publie également des one-shots tels que La Forêt des ombres en 2006, L’Anneau de Moebius en 2008 et Fractures en 2009, mêlant psychiatrie, neuroscience et cinéma.

Mettant la barre toujours plus haut, Franck Thilliez décide de réunir ses deux inspecteurs fétiches, Franck Sharko et Lucie Henebelle dans une trilogie ayant pour thème la violence. Dès la sortie de son premier opus, Le Syndrome [E], le roman est classé dans les listes des best-sellers et se vend dans une quinzaine de pays dont les États-Unis.

Son dernier ouvrage La Faille (Fleuve Éditions) sortira en mai 2023. L’auteur aborde la question des expériences de mort imminente, ainsi que le sujet sensible de l’acharnement thérapeutique.

