Le Festival Étonnants Voyageurs 2023 arrive au printemps

Au programme : rencontres, cafés littéraires, grands entretiens, débats, lectures et projections de films. Mais aussi, un salon du livre rassemblant 300 éditeurs, des expositions d’œuvres originales, un festival jeunesse et des rendez-vous dans les quartiers de Saint-Malo. En préambule du festival ouvert au public, une journée professionnelle se tiendra le vendredi ainsi que deux journées scolaires (primaires, collèges, lycées et apprentis), le jeudi et le vendredi.

Quelques moments forts de l'édition 2023 :

Carte blanche à Laurent Gaudé

Auteur d’une œuvre dense dans laquelle il explore avec empathie nos destinées humaines, il dit dans la dystopie Chien 51, l’importance de la mémoire et de la résistance face aux violences d’un monde détraqué. Cet ami fidèle du festival, fera entrer le public dans sa chambre d’écriture lors d’un grand entretien et au fil de rencontres avec ses invités. Il y aura également une soirée originale de lectures en musique de textes choisis et puisés dans son œuvre.

L’Irlande à l'honneur

Le festival renoue avec l’exploration d’une littérature étrangère, une programmation plébiscitée par le public : cette année une douzaine d’invités venus d’Irlande, romanciers et poètes, nous feront découvrir une scène littéraire en effervescence d’où émergent des voix contemporaines. Cette communauté d’auteurs soudés est le symbole d’un tournant et d’un mouvement collectif de création.

La littérature à voix haute

Tout au long du festival, les écrivains liront leurs textes, des acteurs seront en scène pour échanger, de la poésie sera déclamée en live...

Des master classes inédites

Dans des lieux insolites de la ville, pour rencontrer les auteurs en tout petit comité, échanger et créer.

Quelques invités présents

Deux chercheuses à l’honneur emprunteront à la forme littéraire pour rapporter des expériences audacieuses de rapport au vivant : Nastassja Martin, anthropologue (À l’Est des rêves, La Découverte), Vinciane Despret, philosophe (Et si les animaux écrivaient ?, Bayard).

À leur côté, des romanciers : polar avec Colin Niel (Darwyne, Le Rouergue), conte familial avec Bérengère Cournut (Zizi Cabane, Le Tripode) ou épopée imaginaire qui puise ses racines dans la tragédie et l’écologie avec Emmanuelle Pirotte (Les Reines, Le Cherche Midi).

Des autrices arriveront d’Iran : Aliyeh Ataei (La frontière des oubliés, Gallimard) et Nasim Marashi (L’automne est la dernière saison, Zulma) nous feront l’honneur de porter la voix des femmes contre l'oppression. Elles échangeront avec la Syrienne Samar Yazbek (La demeure du vent, Stock), dont le nouveau roman, ancré dans un monde en guerre, traite avec poésie de la vanité des hommes.

Justine Augier explore les pouvoirs de la littérature, capable de tenir le réel qui se dérobe (Croire, Actes Sud).

Seynabou Sonko (Djinns, Grasset) dans une langue hybride et teintée d’oralité met au centre l’énergie de l’imaginaire.

Les pièces de théâtre d’Alexandra Badea questionnent l’exil et l’identité et Taïna Tervonen livre une enquête littéraire passionnante, et un récit salvateur, sur les objets spoliés du colonialisme (Les otages. Contre-histoire d’un butin colonial, Marchialy).

La nouvelle plume britannique Natasha Brown signe un roman virtuose sur le racisme et livre une satire contre la bourgeoisie anglaise (Assemblage, Grasset), et Rouda offre un premier roman percutant, rythmé par les illusions perdues de l’intégration (Les mots nus, Liana Levi).

L’auteur jamaïcain Marlon James, récompensé du prestigieux Booker Prize en 2015, ouvre avec Léopard noir, loup rouge (Albin Michel) le premier tome d’une titanesque saga de fantasy africaine.

Et c’est le grand retour de Craig Johnson (Le coeur de l’hiver, Gallmeister), pour un pur western moderne avec son célèbre shérif Walt Longmire au coeur des cartels mexicain !

Le dessinateur François Bourgeon est invité pour le dernier tome des Passagers du vent : quarante-trois ans après les débuts de cette série mythique, l’épopée historique s’achève avec Le sang des cerises, au temps de la Commune. Une exposition exceptionnelle d’une soixantaine de croquis et de planches originales permettra de découvrir l’œuvre de ce conteur. Enfin, Anne Brouillard et de Pierre Vaquez sont les deux premiers noms pour l'exposition d’illustrations jeunesse...

Étonnants Voyageurs a été créé en 1990 à Saint-Malo, par Michel Le Bris et ses amis, pour affirmer l’urgence d’une littérature ouverte sur le monde, soucieuse de dire : les artistes, les écrivains, les cinéastes, ne sont-ils pas, en effet, ceux qui nous donnent à voir, à entendre, à lire, l’inconnu du monde qui vient ?

Depuis les années 2000, la manifestation s’est également délocalisée à l’étranger (Missoula, Dublin, Sarajevo, Bamako, Port-au-Prince, Haïfa, Rabat-Salé) et a organisé le Congrès mondial des écrivains de langue française à Tunis en 2021.

Le festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo est une coproduction de l’association Étonnants Voyageurs et de la ville de Saint-Malo. Il reçoit le soutien du Ministère de la culture (Centre national du livre), du Conseil régional de Bretagne, du département d’Ille-et-Vilaine et d'autres partenaires publics et privés.

