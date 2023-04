Neuf récits composent La frontière des oubliés et retracent le parcours de l'écrivaine, depuis sa fuite, enfant, de la frontière afghane pour se bâtir une vie à Téhéran. Dans chacune de ces vignettes de vie qui se font écho, elle brosse le portrait de ses compatriotes exilés, des "frontaliers", souvent des femmes, qui portent tous des traces de la guerre, des plaies profondes marquées par des balles invisibles. A chaque rencontre, elle s'interroge sur la violence, l'exil et l'identité. Et en s'imprégnant de son propre vécu, Aliyeh Ataei embrasse ici plus largement le sort de tous ceux qui ont hérité des "chromosomes-douleurs", se faisant l'écho de leurs voix si peu audibles. La frontière des oubliés nous fait découvrir une nouvelle plume puissante venue d'Iran. De son style clair et tranchant, Aliyeh Ataei dévoile des vérités qui secouent, et bouleversent.