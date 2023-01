Les Nuits de la lecture 2023 : frisson dans l'hexagone

Ces événements en France et à l’étranger ont été autant d’occasions de célébrer le livre et la lecture. Pendant quatre jours, les bibliothèques, les médiathèques, les librairies mais également les musées, les théâtres, les établissements scolaires et universitaires, les structures pénitentiaires et les Instituts français, ont déployé, in situ, une multitude d’animations, « soirées pyjama-frisson », lectures à voix haute, ateliers de rencontres, spectacles, marathons de lecture autour de la peur, jeux littéraires et cadavres exquis.

Pour la première fois, le CNL a proposé de guider les lecteurs avec une bibliographie de cinquante titres choisis par un collège de spécialistes sur le thème de la peur et destinés à tous les âges, mêlant les genres littéraires et les époques. Jeudi 19 janvier, Guy de Maupassant, l'un des premiers maîtres du frisson en littérature, a été parmi les stars littéraires, lors de l'inauguration des Nuits de la lecture aux Catacombes de Paris en présence de la marraine de la 7e édition.

La nouvelle de Maupassant Sur l'eau (1881) a été choisie comme texte à lire en public (ainsi qu’un extrait de deux romans contemporains La Vraie Vie d’Adeline Dieudonné et Le Sanctuaire de Laurine Roux), dès la soirée inaugurale dans l'ossuaire situé sous la capitale.

Les Nuits de la lecture se sont ensuite poursuivies avec une visite théâtralisée de l’exposition « Edvard Munch. Un poème de vie, d’amour et de mort » au Musée d’Orsay, des déambulations littéraires dans les cimetières de Montmartre et du Père-Lachaise, une rencontre avec les auteures Mathilde Forget, Polina Panassenko et Olivia Rosenthal à Malakoff scène nationale, un atelier d’illustration jeune public et de visites insolites à l’Aître Saint-Maclou à Rouen, d’une masterclass et d’une conférence sur « les histoires de fantômes » au Lieu unique à Nantes et une rencontre avec l’écrivain Mathieu Larnaudie dans la salle de l’apocalypse au Domaine du château d’Angers.

Sans oublier, les lectures de textes de la lauréate du prix Nobel Annie Ernaux, au musée Carnavalet à Paris et au théâtre de l’Institut français à Madrid ainsi que la soirée hommage à Christian Bobin au ministère de la Culture.

La peur et les livres ont également envahi les réseaux sociaux en proposant au public des quiz, des anecdotes et des conseils de lecture.

Le CNL porte une attention particulière aux plus jeunes en mettant le livre et la lecture là où ils n’y sont pas invités et en inventant des actions innovantes pour susciter chez le plus grand nombre le désir de lire et de faire lire.

Le prochain rendez-vous que propose le CNL est le Quart d’heure de lecture national, le 10 mars prochain. Vous pouvez consulter les informations sur le site du CNL.

