Marie Darrieussecq, marraine de la 7e édition des Nuits de la lecture

Au cours de quatre nuits exceptionnelles, avec un temps fort le samedi 21 janvier, des milliers d’événements seront programmés partout en France et au-delà des frontières. Les Nuits de la lectureseront l’occasion de proposer des rencontres et des animations en bibliothèques, en librairies, mais aussi dans des écoles, des musées, des lieux culturels et artistiques, des espaces associatifs et de solidarité, des structures pénitentiaires ou encore des Instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.

Lors de l’édition précédente ce sont plus de 5000 événements dans 2700 lieux qui ont été organisés rassemblant un public toujours plus nombreux autour du plaisir de lire et du partage de la lecture.

Marie Darrieussecq est écrivaine et traductrice. Elle a été révélée au public dès la sortie de son premier roman Truismes (POL, 1996), véritable phénomène de librairie au succès fulgurant (plus d’1 million d’exemplaires vendus, traduit en 40 langues). Elle a depuis publié plus d’une quarantaine d’ouvrages : romans, recueil de nouvelles, essai, biographies, traductions, pièces de théâtre, romans jeunesse … En 2013, Marie Darrieussecq reçoit le prix Médicis et le Prix des Prix pour son roman Il faut beaucoup aimer les hommes (POL, 2013).

Son dernier roman, Pas dormir (POL, 2019), est un récit intimiste autour de l’insomnie, aboutissement de vingt ans de voyage et de panique dans la littérature et dans les nuits. Elle y invoque un panthéon d’écrivains-insomniaques : Virginia Woolf, André Gide, Pavese, Sylvia Plath, Susan Sontag, Franz Kafka, Dostoïevski, Haruki Murakami, Aimé Césaire, Borges…

« La nuit, je veux qu’on me raconte des histoires ! Je pense que la lecture est un cadeau et je vais essayer de le transmettre. Je suis une grande lectrice, boulimique, pathologique, hystérique, joyeuse aussi. J’adore les livres qui font peur et je n’ai rien trouvé de mieux pour mes insomnies que de lire la nuit. C’est délicieux d’avoir peur quand on est bien au chaud dans son lit. »

Consultable dès à présent, la programmation de cette 7e édition est désormais mise en ligne sur le site dédié auxNuits de la lecture (nuitsdelealecture.fr). Présentée sous forme d’une carte interactive, l’ensemble des événements se révèle au fur et à mesure de leurs inscriptions.

Outre la programmation et les actualités liées à la manifestation, une bibliographie d’une cinquantainede titreset un montage de textes classiques et contemporains sur le thème de la peur sont téléchargeables sur le site.