Décarboner la culture” : 2023, ou les 5 vœux de Rima Abdul-Malak

Alors que la tempête Gérard prive des milliers foyers d’électricité, et les librairies, temporairement, de livres, la ministre de la Culture file la métaphore météorologique. « Les orages sont nombreux, le ciel s’assombrit, le vent mauvais souffle sur la démocratie », déclare-t-elle aux professionnels présents dans la Grande Halle au cœur du parc de la Villette. Dans un contexte de « guerre culturelle », la ministre amorce ainsi un inventaire à la Prévert, en cinq vœux.

Le lien entre public et territoires

Après le Covid, les consommateurs ont boudé cinéma ou musées, notamment les plus jeunes. Pour son premier voeu, Rima Abdul-Malak souhaite « collectivement refonder le lien au public des plus jeunes aux plus âgés ». Et cela s'appuiera sur le Pass Culture, qui recense plus de 20.000 acteurs culturels partenaires. Véritable totem du gouvernement, depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, l'outil sera étendu aux 6e à la rentrée prochaine alors que l'Allemagne s'en empare actuellement.

À l'école, l'ambition est de généraliser le quart d'heure de lecture quotidien, « le meilleur remède face à l'addiction aux écrans et le meilleur moyen de favoriser l'imagination ». Une pratique dans la lignée du « plan orthographe » de son collègue Pap Ndiaye. D'autres résidences d'auteurs dans les écoles verront le jour, avec le Centre national du livre comme opérateur.

Le deuxième voeu prône l'engagement avec les acteurs territoriaux, les DRAC pour que « la culture ne soit pas une variable d'ajustement ». Et cela, quand certains « réduisent les horaires d'accès aux bibliothèques et coupent les subventions ». Pas de noms lancés : le consensus est de mise.

Décarboner la culture

Troisième approche, Rima Abdul-Malak atteste de son investissement pour la planète : « Il n’est pas question de juste cocher une case. » Cette priorité était portée par la précédente ministre, il faut « complètement repenser notre manière de construire, de travailler, de produire. En favorisant, par exemple, des tournages verts, des développements des jeux vidéo moins énergivores ou en réutilisant des décors d’opéra ».

Un prix d’architecture récompensant des projets écologiques est également dans sa besace.

Dans ce domaine, le levier le plus important demeure le plan France 2030, un programme d’investissement à 54 milliards d’euros pour rattraper le retard industriel français en la matière. Plusieurs axes le dirige : investir massivement dans les technologies innovantes aussi bien que soutenir la transition écologique.

Pour la deuxième année consécutive, un appel à projets sur les alternatives vertes dans le milieu culturel sera lancé avec une enveloppe de 25 millions d’euros.

Cancel-culture et relève

Alors qu'aucune lampe à frotter, et pas plus de génie pour l'exaucer, la ministre dévoile son quatrième vœu : que cette année puisse « apaiser les mémoires, agir contre les assignations identitaires, et la cancel culture ». Et dans la foulée, elle souhaite une « politique ambitieuse d’accueil d’artistes de pays en guerre ou censurés : Ukrainiens, Afghans, Syriens, Iraniens, dissidents Russes ».

Au terme de cette énumération, à laquelle ne manque que la paix dans le monde, elle annonce la création d’un fonds de soutien aux artistes ukrainiens.

Last but not least, le cinquième vœu revêt une approche inquiète : la crainte que susciterait la crise des vocations. C’est pourquoi, un large programme de mentorat pour aider une centaine de jeunes dans un milieu où l’entre soi demeure.

En attendant de constater la réalisation, ou non, de ces vœux, il sera possible de visiter la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts. Actuellement toujours en travaux, il ouvrira en juin prochain.

Propos recueillis avec Hocine Bouhadjera

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY SA 2.0.)