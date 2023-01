La tempête Gérard prive les librairies de livraisons

Aussi inédit qu'inquiétant : suite aux intempéries du dimanche 15 janvier, une coupure d’électricité a impacté toute la zone géographique d’activité où se trouve la plateforme Prisme. « Toutes les infrastructures de Prisme ont été impactées et des éléments de connexion réseau ont été endommagés par une surintensité, » explique Sophie Salmon, secrétaire générale de la structure.

Créée en 1993, à l’initiative de la Commission de liaison interprofessionnelle du livre (Clil), la plateforme vise à simplifier et optimiser la logistique du livre en province. Fonctionnant comme un hub, elle se trouve donc au centre de tous les flux de cartons.

Ainsi la panne d'électricité qu'a provoquée la tempète, a eu pour conséquence de bloquer toutes les expéditions de livres dans les librairies de provinces, durant plus de 24 h. Et dans le même temps, d'empêcher le traitement des colis qui arrivaient : impossible de mettre à jour les informations et d'effectuer le suivi. Cette avarie aura ainsi privé les établissements de livres, dans un contexte où la semaine à venir s'annonce elle-même douloureuse. En effet, la grève de ce jeudi 19 janvier fait craindre une seconde journée noire.

Une semaine de retards

Pour résoudre la panne, toutes les équipes informatiques et de maintenance de la chaîne Prisme se sont ainsi mobilisées pour trouver une solution, précise Sophie Salmon. L’activité a pu reprendre ce matin, le 17 janvier, apprend ActuaLitté.

Comme indiqué, c’est « le flux d’office » qui a été priorisé « dans l’ordre des mises en vente » puis le réassort et enfin les retours. La plateforme mettait toute foi en garde contre les répercussions d’un tel incident : « Cet accident industriel risque de perturber la production de toute la semaine et des retards sont à prévoir sur l’ensemble de vos livraisons. »

La situation est d’autant plus complexe que la durée de vie des nouveautés se raccourcit considérablement : un ouvrage fraîchement sorti restera sur les tables s'il se vend. Dans le cas contraire, il est rapidement renvoyé à l'expéditeur : un pou chasse l'autre, ou pour employer des termes plus professionnels, le taux de rotation se réduit comme peau de chagrin.

« Une part significative de qui arrive est vendue dans les jours qui suivent. L’an passé, par exemple, nous n’avons vendu que du Houellebecq pendant trois semaines puis plus rien. Et il s’est produit le même phénomène avec Céline », assure un libraire à ActuaLitté. Ainsi, un couac dans la chaîne d'approvisionnement fait que la nouveauté n'arrive pas dans les temps, et se vendra donc moins – sur une période déjà rabotée.

Crédits photo : illustration, Hubert Figuière (CC BY-SA 2.0)

