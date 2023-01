En Traits Libres, la librairie de BD alternatives à Montpellier côtoie Voltaire

Du collectif d’artiste monté sous la forme associative en 2009 — où défilèrent de sacrés talents — à la librairie qui accueillait également les éditions Six pieds sous terre, En Traits Libres s’agrandit. « Le meilleur est à venir, même si on est déjà pas mal », assure-t-on. Tant mieux, et surtout, la santé !

Les voici installés dans un « nouvel espace beaucoup plus grand qui promet de grandes choses. Il nous reste quelques ajustements à faire avant de vous accueillir pour une série d’événements extraordinaires. Le premier aura lieu samedi 4 février. »

ENTRETIEN: 6 pieds sous terre : Rions beaucoup, et continuons de creuser

D’ailleurs, pour cause de FIBD, les Montpelliérains affronteront les pluies et vents glacés de Saintonge : fermeture donc, du 25 janvier au 2 février. Et tout juste de retour, ils accueilleront un concert dessiné d’Adrien Demont et Tio Madrona.

D’ici là, on ne change rien : des ouvrages de la crème de la bande dessinée indépendante et alternative. À retrouver, donc, une sélection parmi les catalogues des éditions Cornélius, Ici-Même, Ion, 6 Pieds sous terre, Bang & Mamut, Atrabile, L’employé du moi, Arbitraire et j’en passe. Mais aussi des choses plus confidentielles, des trésors de micro édition et des objets insolites.

Crédits photo : En Traits Libres