L'actrice Amira Casar marraine du 25e Printemps des poètes

« Après “L’ardeur”, “La Beauté”, “Le Courage”, “Le Désir” puis “L’Éphémère”, j’avais en tête un intitulé libre et fantaisiste », confie la directrice artistique de l’événement depuis 2018, Sophie Nauleau.

Et d’ajouter : « Pas forcément féérique, mais sans équivoque ni férocité. Un mot qui en appelle à la félicité et à l’imaginaire. Jusqu’à ce que la tragédie guerrière s’abatte sur l’Ukraine. Que l’histoire des frontières, des conflits et des territoires, revienne cadenasser nos consciences. Tourmenter nos esprits. »

Elle « n’a que faire des frontières »

Le Printemps des Poètes a été lancé à l’initiative de Jack Lang, et créé à Paris du 21 au 28 mars 1999 par Emmanuel Hoog et André Velter, « afin de contrer les idées reçues et de rendre manifeste l’extrême vigueur de la poésie ».

Pour porter cette édition et cette thématique, les organisateurs ont choisi l’actrice Amira Casar. Kurde par son père, Russe par sa grand-mère, ayant grandi entre l’Angleterre, l’Irlande et la France, elle « n’a que faire des frontières ». Repérée adolescente par Helmut Newton, elle tourne son premier long métrage devant la caméra du croate Radovan Tadic, avant d’intégrer le Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. C’est avec La Vérité si je mens qu’elle s’affirme à l’écran.

Participe également à cette édition 2023 l’artiste français de renommée internationale JR, qui prend la suite d’Ernest Pignon Ernest, Enki Bilal, Pierre Soulages, Sarah Moon et Pina Bausch.

JR. © Grégoire Machavoine, 2022. Printemps des poètes.



« En électron libre génial et généreux, il entraîne avec lui des milliers d’anonymes volontaires pour déployer ces images démesurées, totems qui redonnent vie et force à des destins meurtris », décrit la manifestation. Parmi ses œuvres, on peut citer The Past Goes Fast, Greetings from Giza, Paper & Glue ou encore Punto di fuga.

Côté publication, depuis 2019, Le Castor Astral et les Éditions Bruno Doucey impriment chacun une anthologie liée au thème de l’édition, réunissant plus de 200 poètes français et étrangers, pour la plupart contemporains. En 2023, deux anthologies seront dédiées aux Frontières.

L’Opération Coudrier, créée en 2020 pour l’éducation artistique et culturelle, s’intitule cette année Visa Poème. Elle propose qu’une consigne soit donnée à tous les élèves de la maternelle jusqu’aux lycées généralistes ou professionnels, mais aussi aux jeunes des associations, médiathèques, MJC, hôpitaux ou établissements médico-sociaux participants : « Que ce poème pour franchir les frontières tienne sur la page d’un passeport (125 x 88 mm), qu’il soit en français et suffisamment singulier pour servir de laissez-passer face à tous les douaniers du monde. »

Et d’ajouter : « Peu importe sa forme, un rubbayat comme Omar Khayyam, une romance comme Marceline Desbordes-Valmore, un verset comme Paul Claudel, un petit poème en prose comme Baudelaire, un distique comme Emily Dickinson, un quatrain comme François Cheng ou Anise Koltz, la Luxembourgeoise qui abandonna définitivement l’allemand, la langue des bourreaux nazis qui torturèrent son mari, pour le français. Et si mon poème n’était qu’un visa pour un pays lointain une facture impayée un compte à découvert. »

Crédits photo : Migrants, pique-nique à travers la frontière, Tecate, Mexique - USA, 2017 © JR

