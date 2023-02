Contrats : un bouleversement inattendu pour l'édition et le Livre

Imposer deux contrats, l'un fixant la rémunération pour le travail de création, l'autre son exploitation commerciale, l'idée est brillante. Et concrète, puisque le droit s'en mêle. En effet, le discret “contrat de louage d'ouvrage” (appelé aussi “contrat de commande” ou “contrat de prestation”) sera revu, corrigé et rebaptisé “contrat d'entreprise”. Chose qui préoccupe désormais les hautes sphères.

Le Code du lapin ?

La publication d'un texte repose sur le contrat de cession. D'un côté, l'avance sur droits, montant versé en amont des droits d’exploitation qui accompagne la période de création, sans avoir de valeur d'achat pour le travail réalisé. Le pourcentage octroyé par contrat sert à calculer le nombre de titres à passer, avant de générer des droits. Une forme de prêt bancaire : à l’auteur de l’amortir, en écoulant des exemplaires jusqu’à concurrence de la somme reçue.

« Dans les faits, un livre s'avère le plus souvent déficitaire pour l'éditeur, puisque les ventes ne remboursent que rarement l'avance », nous assure l'un d'entre eux. « Ce qui implique que le créateur ne percevra que celle-ci pour son ouvrage. »

Il doit pourtant avoir quelques bienfaits, pour que l'on ne veuille pas y toucher : « Nous sommes très attachés au modèle actuel et nous n’avons pas envie de revenir dessus », assurait le directeur général du SNE, mi-octobre 2022, aux Échos. De la sorte, le modèle est largement en vigueur dans l'industrie et s'applique quand un auteur soumet son oeuvre à un éditeur.

Signalons que l'usage de l'à-valoir tend à reculer, cependant. Dans son Baromètre 2021, la Société civile des auteurs multimédia pointe ainsi qu’un tiers des auteurs ne percevrait pas d’à-valoir – ils n’étaient qu’un quart en 2018.

44 % seulement des auteurs et autrices indiquent que leurs contrats comportent toujours un à-valoir, une perte de 5 points comparée à 2018. 21 % ne reçoivent que quelquefois un à-valoir (26 % en 2018). Le montant de l’à-valoir figurant au dernier contrat est compris le plus souvent entre 1500 et 3000 euros (37,5 % des répondants). Pour 30,5 %, il est supérieur à 3000 euros ; pour 32 % il est inférieur à 1500 euros. Des pourcentages presque stables par rapport à 2018. – Baromètre Scam 2021

Changer de paradigme ?

Le contrat de commande renverse cette approche. Voici comment se définit la commande d’une œuvre : « Lorsqu’un producteur demande la création d’une œuvre à un auteur pour la réalisation de son spectacle, il passe commande auprès de celui-ci. Leur relation peut alors se finaliser par un contrat de commande. »

L'auteur ne soumet rien : il répond à une sollicitation. Et qui dit commande, dit achat de l'oeuvre. Quid de l'exploitation commerciale ? Elle est bien souvent englobée dans le même contrat.

C'est ici qu'intervient la réforme du Code civil : le contrat d’entreprise obligera à acheter l’œuvre demandée, sans disposer des droits d’exploitation. Un second contrat s'imposera, dès lors que l'éditeur entend publier l'oeuvre. Problème : très peu de commandes sont officiellement traitées comme telles, car le contrat de cession, avec à-valoir amortissable, s'y substitue.

Surproduction, à nous deux...

Les oeuvres issues de commandes ne seraient-elles pas quantité négligeable ? Pas vraiment : elles se retrouvent dans les livres pratiques (jardinage, activités manuelles, cuisine, etc.), manuels scolaires, ouvrages parascolaires, documents, essais... N’en jetez plus ? Eh bien si : religion, ésotérisme, encyclopédies, beaux livres, cartes, dictionnaires…

Ces segments éditoriaux pèsent en France près de 1 milliard € de chiffre d’affaires — selon les chiffres 2021-2022 du SNE. Soit un tiers des revenus éditeurs en 2021, année hors norme aux 3078 milliards € de CA. Sauf que les commandes ne se cantonnent pas à ces secteurs...

Fiction, mon amour

Quel pourcentage de la littérature jeunesse – 411 millions € de CA en 2021 – serait concerné ? Quid de la bande dessinée, qui a connu une explosion tonitruante l’an passé avec près de 510 millions € ? Faudrait-il omettre les sciences sociales et leurs 373 millions € de CA ?

Et si la littérature générale – premier segment du marché en valeur, avec 614 millions €, soit 21 % des ventes globales – était aussi touchée... Là où l'avance sur droit était monnaie courante, les éditeurs seront contraints à officialiser la commande et donc rémunérer le travail d'un chèque définitif.

La perspective de dépenses fermes, et plus à rembourser par des ventes, conduirait-elle à une plus grande prudence éditoriale, donc... à publier moins ?

Ecris sans peur. Edite sans pitié - Crédits : hannah grace/ Unsplash

Le modèle économique bouleversé

Si l'oeil attentif des contrôleurs de gestion se montrera prompt à couper les vivres, un corollaire inattendu débarque : la fin d'une surproduction de titres, sans cesse dénoncée ? En notant bien que cette surabondance est toujours alimentée par les livres du concurrent, jamais les siens.

L'hypothèse ne réjouira pas la diffusion / distribution : si la machine à déplacer les ouvrages depuis les entrepôts, les ramener et les stocker – contre facturation – perd en volumétrie, les résultats financiers accuseront le coup. Nerf de la guerre, ce maillon de la chaîne représente une manne financière primordiale pour les groupes... Mais comment le contrat d'entreprise sévirait ?

Histoire d'une Réforme

En avril 2020, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, confiait à Philippe Stoffel-Munck la présidence d'un groupe de travail. Objectif ? Réformer le droit des contrats spéciaux – en particulier, ceux liés à « la vente, les prêts, le monde des prestations de service ». Hmmm....

Les écuries d'Augias ? Du menu fretin...

Ce spécialiste – avocat au barreau de Paris, professeur des universités, en Droit civil des affaires et Droit des obligations – prit le chantier à bras le corps. Et non sans plaisir : sa thèse portait sur l’abus dans les contrats et en 2008 et il participa à l'ouvrage Pour une réforme du droit des contrats — c’est dire si le sujet le passionne. On ignore si le titre découlait d'une commande...

Un avant-projet fut remis en avril 2022 puis soumis à consultation jusqu’au 18 novembre : désormais, la réforme suit son cours, sans plus de possibilité d'intervenir.

CPI vs Code civil

Mais voilà : l’industrie du livre est plutôt coutumière du Code de la Propriété Intellectuelle ? En quoi les contrats spéciaux l'intéresserait ? Eh bien, le C. civ de son petit nom représente l’ensemble du droit français et jouit d'une autorité naturelle sur ses collègues. En tant que droit commun des contrats, il impose ses éléments de droit généraux, que les autres Codes (patrimoine, commerce, aussi bien que propriété intellectuelle) complètent.

Lors d'une interview, Philippe Stoffel-Munck déclencha les hostilités, assurant que le « contrat relatif à une œuvre de l’esprit [rentre] dans cette catégorie de contrat », à savoir le contrat d’entreprise. Et l'article L.1775 de préciser : « Le contrat d’entreprise est celui par lequel l’entrepreneur réalise, de façon indépendante, un ouvrage au profit de son client, maître de l’ouvrage. L’ouvrage peut être matériel ou intellectuel. Il consiste en un bien ou un service. »

“Vous avez votre contrat ?” Cathédrale Saint-Étienne à Vienne - Crédits ActuaLitté, CC BY SA 2.0

“C'est une révolution”

Sollicité par ActuaLitté, Pascal Puig, dont la thèse portait sur La qualification du contrat d'entreprise, confirme bien que l'édition sera soumise à ce cadre contractuel – dès lors qu’un éditeur commande un livre à un auteur.

La grande nouveauté ? Le contrat d’entreprise sera alors réputé à titre onéreux s’il est passé dans le cadre de l’activité professionnelle de l’auteur. L'article L.1756 de l'avant-projet stipule en effet : « Le contrat d’entreprise peut être gratuit ou onéreux. Il est présumé onéreux lorsque l’ouvrage à réaliser s’inscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de l’entrepreneur. »

En somme, un maçon construira et facturera ipso facto un mur, surtout s’il a été illustrateur…

Création et exploitation, distinguées

Pour cet avocat et professeur agrégé des facultés de droit et doyen honoraire de l’Université de la Réunion, c’est une évidence, « parce qu’il en a toujours été ainsi à ma connaissance et que l’avant-projet n’entend pas modifier l’état du droit sur ce point. Je ne vois d’ailleurs pas ce qui pourrait justifier un refus de qualification. »

Actuellement, lorsque l’éditeur commande une œuvre à un auteur, il lui verse une avance. Mais en cas de signature d’un contrat d’entreprise, la somme pourrait-elle encore être amortie par les droits d’exploitation comme c’est le cas aujourd’hui ?

Là encore, Pascal Puig confirme : « La liberté contractuelle constitue le principe dans la fixation du prix du contrat d’entreprise et dans ses modalités de paiement, sous réserve de quelques règles étrangères aux auteurs et éditeurs, par exemple la réduction des honoraires. »

Et de conclure : « Je ne vois donc pas ce qui pourrait empêcher les avances sur les droits d’exploitation ni leur amortissement a posteriori. »

Le contrat hybride, ou l'avenir

Jusqu'à présent, un flou juridique conduisait les auteurs à accepter un contrat de cession, même quand il comportait des clauses propres à la commande. Or, c'est justement sur ce point que la réforme du professeur Stoffel-Munck détonne. Elle segmente le contrat global dès lors qu'il compte plusieurs prestations caractéristiques : chacune est nettement séparée et obéit aux règles du contrat concerné. Aucune des deux ne peut s’effacer au profit de l’autre.

Ainsi, deux étapes s'imposent. D’un côté, la commande d'une oeuvre, de l’autre, l’exploitation de l’œuvre. Et l'avant-projet impose que la première relève du contrat d'entreprise (et du Code civil), tandis que la seconde est régie par le contrat d'édition (Code de la propriété intellectuelle).

La qualification exclusive d'antan laissera place demain à une qualification distributive : l'hybridation étant enfin la règle.

Crédits ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Un duel, code à code

Les associations d'auteurs le clament : l’avance sur droit escamote le volet créatif. La méthode distributive adoptée lui rendrait alors justice. Elle reconnaît l'existence de deux prestations : créer, d'abord, céder, ensuite. Avec l’assurance, pour l’auteur, après un paiement de l’œuvre commandée, de percevoir des droits dès la première vente.

La Présentation de l’avant-projet de réforme du contrat d’entreprise (mai 2022), ne disait pas autre chose. Le contrat d’entreprise vise « la création d’une richesse nouvelle par l’activité indépendante de l’entrepreneur dans l’accomplissement d’une prestation aux contours concrètement déterminés ».

Le CPI en PLS ?

La mission Sirinelli-Dormont avait refusé d’apporter des modifications au Code de la Propriété Intellectuelle, au profit d’un dialogue et de négociations collectives. Le contrat d’entreprise règle alors l’un des enjeux cruciaux du rapport Racine, mettant fin aux réticences du professeur Sirinelli :

Un autre risque souligné par des acteurs du secteur culturel est celui selon lequel la création du contrat de commande bouleverse les modèles existants de financement des œuvres. La sanctuarisation de la somme versée en amont augmenterait la charge des exploitants ou, au contraire, n’aurait aucun effet sur la rémunération des auteurs si, par un système de « vases communicants », les exploitants décidaient de baisser la rémunération proportionnelle due au titre de l’exploitation afin de rester dans un montant global de rémunération identique, mais réparti sur les deux phases. C’est alors démontrer que la voie de l’édification d’un statut pour le contrat de commande imposant deux rémunérations serait de portée nulle, le législateur ne pouvant intervenir sur le montant des pourcentages à accorder. Forts de l’analyse de la situation actuelle, d’aucuns vont jusqu’à prétendre que l’intervention actuelle serait inutile ou dangereuse. – Rapport Sirinelli décembre 2020

La commande sécurise la place de l’auteur, de par le distinguo entre œuvre créée et proposée et proposition d’une œuvre à inventer. Et aucun risque qu'il ne soit requalifié en contrat de travail – ce dernier impliquant un lien de subordination.

Louage, louange ou langes ?

Pour les étudiants en droit, pointons un délicieux symbole. Le tout premier article du CPI, L. 111-1 indique : « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. »

L’expression “contrat de louage” sera bientôt désuète, remplacée par “contrat d’entreprise” – à force de ne pas vouloir toiletter le CPI, ce dernier finira par sentir la naphtaline. Peut-être son côté antimite ?

Taux horaire et facturation

Alors, concrètement, qu'attendre de toute cela ? Assimilés alors à n’importe quel travailleur indépendant, les auteurs auront la liberté de fixer le prix de leur travail lors de commandes. Mais raison gardons : tout cela reste symbolique. Le contrat d'entreprise ne changera pas le rapport de force : il implique seulement que la somme versée soit décorrélée de l'exploitation.

On envisagerait ainsi des prix à la planche (comme cela se faisait avant dans la bande dessinée), des montants forfaitaires ou encore des tarifs pour modifications substantielles... Et la magie tient à ce que les arts graphiques opèrent déjà de la sorte.

D’autre part, et juridiquement, il s’agirait de facturer des honoraires de création qui ne relèvent pas du droit d’auteur, des revenus intervenant en contrepartie d’une cession de droits.

Pour l’auteur, il importera de disposer d’un Siret — celles et ceux qui sont sous le régime Traitements et Salaires ne seront pas en mesure de déclarer leurs ressources. Il leur faudra revenir au principe des Bénéfices Non Commerciaux, et faire la demande pour un numéro de Siret.

Heureusement, aucun changement n’interviendrait au niveau de l’URSSAF (et détail : le montant serait soumis au taux de TVA, sauf en cas de franchise en base). Pour les auteurs déjà professionnalisés, de ce point de vue, cela ne changerait rien en somme...

Crédits photo : Romain Dancre/ Unsplash