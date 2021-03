Une “dégradation” des relations entre les auteurs et leurs éditeurs

Les relations entre auteurs et éditeurs ne sont pas au beau fixe, à en croire les réponses de 1086 autrices et auteurs ayant répondu à l'enquête en ligne de la Scam et de la SGDL, menée du 6 au 25 octobre 2020 auprès de membres de la SGDL et/ou de la Scam.

D'une manière générale, 31 % des auteurs estiment avoir des relations non satisfaisantes, voire conflictuelles avec tous leurs éditeurs, un taux d’insatisfaction en hausse de 7 points (24 % en 2018). 32 % des auteurs estiment de plus que la qualité de la relation avec les éditeurs s’est détériorée au cours des trois dernières années.

À l'opposé, 11 % des répondants soulignent une amélioration ces trois dernières années, et 22 % saluent des relations excellentes avec leurs éditeurs.

L'investissement de l'éditeur

53 % des auteurs travaillent avec deux à cinq éditeurs, 23 % avec six à dix éditeurs : ils ne sont que 9 % à travailler avec le même éditeur depuis le début de leur carrière.

Globalement, le travail des éditeurs n'est pas jugé satisfaisant par les auteurs, qui attribuent une note moyenne de 6 sur 10. L'une des étapes de la vie du livre, la promotion sur les réseaux sociaux, serait laissée aux seuls auteurs dans la moitié des cas (47 %).

Une situation économique dégradée

La situation économique des auteurs, décrites comme très fragiles depuis des années, se dégrade encore : 52 % d'entre eux l'admettent. Pour 65 % d’entre eux, les revenus issus de leur activité d’auteur de l’écrit représentent moins de 25 % de leurs revenus annuels : seuls 18 % indiquent que ces revenus représentent au moins les trois quarts de leurs revenus annuels.

96 % des auteurs ayant répondu ont signé un contrat à compte d'éditeur. Les contrats pour l'exploitation papier sont jugés clairs par 52 % des répondants, contre 29 % seulement pour les contrats pour l'exploitation numérique... Le baromètre note toutefois de légers progrès dans les deux cas, mais qui restent insuffisants.

Dans tous les genres, le taux de rémunération des auteurs ne dépasse généralement pas 15 % du prix public hors taxe de l’ouvrage : en livre jeunesse et en beaux-livres, un tiers des auteurs touche moins de 5 %. Pour l’exploitation numérique, les taux sont bien plus souvent inférieurs à 5 %, mais ils grimpent aussi plus souvent au-dessus de 15 % que pour l’exploitation papier, souligne le baromètre.

Le versement des à-valoir devient de plus en plus rare : un tiers des auteurs déclare n'en toucher aucun, contre un quart en 2018. 44 % seulement des auteurs et autrices indiquent que leurs contrats comportent toujours un à-valoir, une perte de 5 points comparée à 2018. Quand un à-valoir est versé, il est le plus souvent compris entre 1500 et 3000 €.

Un manque de transparence

Point problématique s'il en est, les auteurs interrogés signalent n'avoir pas toujours été avertis par leur éditeur de l'exploitation de leur œuvre. 27 % des auteurs déclarent ainsi n’avoir pas été informés par leur éditeur de la mise au pilon de leurs livres, 17 % à avoir appris de manière fortuite l'exploitation numérique, 16 % la traduction d'une de leur œuvre. 62 % des auteurs informés d'une traduction n'en ont jamais perçu les droits...

31 % des auteurs (contre 50 % en 2018) ont perçu des droits de reprographie, via un organisme de gestion collective pour la grande majorité d’entre eux (81 %). Ils ne sont également que 31 % (contre 41 % en 2018) à avoir perçu des droits pour la copie privée numérique. 55 % des auteurs ont perçu une rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque (60 % en 2018).

Seuls 57 % des auteurs déclarent recevoir de tous les éditeurs ou de la majorité d’entre eux une reddition des comptes au moins annuelle et régulière, alors que celle-ci est obligatoire. 12 % n'en reçoivent jamais, et 50 % des auteurs ne les jugent ni claires ni complètes.

AUTEURS: des inégalités entre les hommes et les femmes

Plus problématique encore, selon 16 % des auteurs, l’envoi de la reddition n’est pas accompagné ou suivi par le versement des droits dus... 59 % des auteurs disent avoir déjà écrit à leur éditeur pour réclamer le paiement de leurs droits : dans le cas où l'éditeur ne réagit toujours pas, le processus devient pénible pour les auteurs, qui doivent résilier leur contrat. Ensuite, ils sont encore 58 % à avoir eu des difficultés à se faire régler le solde de leurs droits.

La crise sanitaire pourrait avoir compliqué les relations entre les auteurs et les éditeurs : « 21 % des auteurs interrogés ont constaté de mauvaises pratiques de leur éditeur après la période de confinement », indique le baromètre, comme l'application de tarif promotionnel sans consultation préalable pour des livres numériques, le report de la sortie de l’ouvrage sans information de l’auteur ou encore l'annulation sine die de la publication. 83 % de ces auteurs disent ne pas avoir pu discuter de ces mauvaises pratiques avec leur éditeur...

Le baromètre est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, dessin de Olivier Josso Hamel (OJH), ActuaLitté, CC BY SA 2.0