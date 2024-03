Pour sauver une culture entière, les Kurdes numérisent des textes

La mission a été lancée en juillet dernier par l'ONG fondée par le neveu du président de la région kurde. L'objectif est de rendre ces documents accessibles sur le site du KCAC à partir d'avril 2024. L'équipe a déjà numérisé plus de 950 livres, dont certains manuscrits datant du XIXe siècle.

« Nous cherchons à numériser des livres anciens, rares et vulnérables, afin qu'ils ne disparaissent pas » a expliqué Rebin Pishtiwan à l'AFP.

Le jeune homme et deux de ses collègues prennent leur camionnette une fois par semaine et partent de la capitale kurde, Erbil, pour rejoindre les bibliothèques de la région à la recherche de livres rares et anciens sur la culture kurde. Une fois sur place, ils sélectionnent des ouvrages et les numérisent à l'aide de deux scanners installés à l'arrière de la camionnette.

« L'objectif est de fournir des sources primaires pour les lecteurs et chercheurs kurdes. [...] Cette archive sera la propriété de tous les Kurdes pour les aider à avancer dans notre compréhension de nous-mêmes », a expliqué le directeur exécutif du KCAC, Mohammed Fateh.

Parmi les derniers ouvrages numérisés, l'équipe a pu sauver de vieux manuscrits de la bibliothèque de Dohouk, ainsi que d'autres documents datant de plusieurs générations et appartenant à une école religieuse du XVIIIe siècle. Ces derniers, conservés par une mosquée de la localité de Hiran, font partie d'une collection dont la plupart des pièces ont été détruites durant le premier conflit entre l'armée irakienne et les Kurdes en 1961, selon l'imam. « Il ne reste aujourd'hui que 20 manuscrits » a précisé ce dernier, parmi lesquels des poèmes vieux de plusieurs siècles.

Une culture à conserver

« Préserver la culture et l'histoire du Kurdistan est un travail sacré » explique Rebin Pishtiwan. Le territoire kurde est réparti sur quatre pays : la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Ils forment une importante minorité dans chacun de ces États, avec une culture, une langue et des traditions distinctes. Historiquement, les Kurdes ont longtemps lutté pour leur reconnaissance et l'autonomie de leur région, le Kurdistan, sans jamais obtenir un État-nation indépendant.

Cette situation a provoqué plusieurs conflits, notamment en Irak où la population kurde a été particulièrement persécutée sous le régime de Saddam Hussein. Les Kurdes d'Irak ont alors établi une région autonome de facto dans le nord du pays, qui fut reconnue par la Constitution irakienne de 2005.

Le Centre Kurde pour l'Art et la Culture (KCAC), dont le site est encore en cours de développement, a pour objectif de mettre en avant la culture de ce peuple. L'ONG a notamment un compte instagram sur lequel elle partage des clichés de paysages et de visages kurdes.

Crédits image : Levi Meir Clancy / unsplash