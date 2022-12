Livres : les nouveautés perdent en intérêt auprès des lecteurs

Le marché du livre italien clôturera donc sur un repli, soit un chiffre d’affaires compris entre 1,676 et 1,687 milliard €, d’après les prévisions d’une étude rendue publique ce 7 décembre. Une certaine stabilité, certes, mais des éléments qui attestent de choix dans les maisons d’édition : pas de hausse de prix de vente — malgré l’inflation et les coûts de production, papier et énergie en tête de liste.

Pourtant, petites et moyennes structures tirent la langue, souligne le président de l’AIE, Ricardo Franco Levi. « De ce fait, il devient indispensable que le crédit d’impôt sur le papier soit restauré pour les éditeurs. Et que les mesures de soutien à la lecture se maintiennent, à commencer par l’18App [équivalent du Pass Culture, NdR], à l’heure où les familles s’inquiètent particulièrement de la perte de pouvoir d’achat. »

Or, pour acheter des livres, faut-il encore qu’ils transitent des entrepôts aux espaces de vente, souligne pour sa part Giovanni Peresson, responsable du bureau d’étude de l’AIE. « Les maisons de taille moyenne tirent la croissance et dans le même temps, il importe d’accorder une attention toute particulière aux petites et micro-maisons : elles souffrent plus encore de cette situation économique difficile. »

La crise du best-seller

Sur les 11 premiers mois de l’année 2022, les ventes s’élèvent à 1,268 milliard €, soit 2,3 % de recule, mais 12,9 % de hausse si l’on prend 2019 en année de référence. En volume, on parle de 86,8 millions d’exemplaires : 2 % de moins que 2021 et 14,5 % de mieux qu’en 2019.

Et les petits et moyens éditeurs s’en sortent bien : leur part de marché s’établit à 45,2 %, contre 44,3 % l’an passé et 42,6 % en 2019. En face, les librairies physiques connaissent une nouvelle embellie avec des ventes en augmentation de 1,3 % — portant le CA à 674,8 millions. Le commerce en ligne recul de 5,3 % à 532,9 millions € et la grande distribution suit le même mouvement, avec 12,7 points de repli, à 60,7 millions €.

2022 restera marquée par l’évasion : les romans d’auteurs étrangers affichent 9,1 % de ventes de plus quand ceux d’Italiens décollent de 4,3 %. La bande dessinée, elle, reste le plus fort des segments : 15,9 % de mieux qu’en 2021, un résultat qui s’observe un peu partout en Europe.

La non-fiction, elle, chut, la jeunesse également : comme si les cartes étaient rebattues depuis ces onze derniers mois.

Pourtant, une tendance demeure, et s’impose : les cent meilleures ventes de 2022 ne représentent que 8,8 % du chiffre d’affaires global réalisé. Et les nouveautés ne pèsent plus que pour 31 % des ventes — contre 69 % pour le fonds.

Si les foyers du Bel Paese vivent au même rythme d’inquiétude que leurs voisins européens, le livre espère garder cette attractivité pour tous.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0