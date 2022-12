Pierre Dutilleul quitte le SNE : c'est une bonne situation, ça, directeur général ?

Partenaire privilégié des négociations interprofessionnelles, le SNE remplacera prochainement son actuel directeur général. Le départ à la retraite, déjà évoqué en janvier 2021, alors qu’approchait le Festival du livre de Paris, nouvelle formule, se concrétisera donc en 2023.

Tout porte à croire que le nouveau directeur général sera nommé avant l’édition d'avril prochain — le futur candidat doit être présenté lors de la prochaine réunion du Bureau du SNE, ce mois de décembre. Et très certainement officialisé en janvier — lors de la traditionnelle cérémonie des vœux.

Dérapage et sur-place

Au cours des mois passés — pour ne pas dire, ces dernières années — le futur ex-DG aura accumulé les discours ambigus et flous suivant les interlocuteurs. Certaines interventions dans la presse ont même donné des sueurs froides au Syndicat — la dernière en date concernant la rémunération des auteurs et le refus du SNE de négocier sur ce point. « Nous sommes très attachés au modèle actuel et nous n’avons pas envie de revenir dessus », avait-il répondu aux Échos sans frémir.

Mais cette dualité aura surtout eu pour conséquence de créer une certaine confusion, et plus encore, d’alimenter une forme de déconsidération vis-à-vis des auteurs. « À dire blanc d’un côté, noir de l’autre, gris quand c’était nécessaire, il était difficile de savoir quelle était la position exacte », se souvient une interlocutrice. Un sens aigu de la diplomatie passive, qui n’aura pas nécessairement amélioré les relations entre organisations d’auteurs et SNE au fil du temps.

Cette politique du “le dernier qui parle a raison”, n'était pas viable, et auront conduit à un échec dans les relations avec les auteurs sur la durée du mandat. Or, pour qui a gardé la mémoire des événements, cette dégradation avait atteint tout à la fois son paroxysme et entraîné une série de conséquences inédites lors de l’édition 2018 de Livre Paris.

2018 : #PayeTonAuteur

En effet, les auteurs avaient en masse réclamé d’être rémunérés pour leurs interventions et tables rondes — en tant qu’activités professionnelles. Un mouvement avait alors envahi les réseaux, #PayeTonAuteur, contraignant, à force d’opiniâtreté, le SNE et Reed Expo à capituler — et accepter d’introduire une rémunération. Une mesure à laquelle le directeur général s’était résigné devant l’ampleur de la polémique et la multiplication d’articles, jusque dans la presse nationale.

Plus nuancés, d’autres indiquent que Pierre Dutilleul « n’y voyait pas d’inconvénient du moment que les éditeurs conservaient les mêmes pourcentages de droits et que les interventions soient aux frais des festivals ». Pour autant, le clash était acté et largement rendu public. Et en septembre 2018, était créée la Ligue des auteurs professionnels — dont la corrélation avec le conflit de Livre Paris ne saurait être écartée.

Les plus optimistes soulignent cependant que Pierre Dutilleul a su accompagner la transition post-Covid pour Livre Paris devenu Festival du livre de Paris. Ayant rompu avec Reed Expositions France (alors coorganisateurs avec le SNU), la manifestation quittait la Porte de Versailles pour s’installer l’an passé au Grand Palais éphémère. Le tout avec la création d’une structure juridique distincte du SNE — une société anonyme baptisée Paris Livres Événements.

Si 2022 avait essuyé les plâtres d’une très vive contestation émanant des Régions et des éditeurs indépendants, l’année 2023 ne s’annonce pas des plus réjouissantes. De fait, plusieurs éditeurs d’envergure ont choisi de diminuer leur surface d’exposition et des maisons jeunesse significatives ont indiqué ne plus être intéressées par l’événement.

Jean-Baptiste Passé - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Ils seront obligés de faire revenir les pays arabes et McDonald », relève un observateur — au risque de contredire le projet dévoilé en décembre 2021, où l’office du tourisme d’Arabie saoudite était clairement exclu. « McDo, on mesure leur engagement avec Montreuil et leurs actions de diffusion de livres. Amazon, ce serait étrange, mais ils étaient revenus en 2019, alors tout est possible. Surtout s’il faut trouver de l’argent », poursuit-on. Sollicités, ni McDo ni Amazon n'ont encore répondu à nos demandes.

La relève s'en vient

Selon les éléments obtenus par ActuaLitté, le remplacement serait toutefois convenu : si le Bureau doit encore valider le nouveau DG, le nom de Renaud Lefebvre revient régulièrement. Directeur général délégué de Lefebvre Sarrut jusqu'en octobre 2021, il fut, cette même année, trésorier de l’association, après avoir figuré parmi les conseillers du Bureau.

Une expérience plus éditoriale, peut-être, dans un secteur bien spécifique : après 14 années chez Dalloz, il intégra en 2012 les éditions Francis Lefebvre, au poste de président, avant de passer de la filiale à la direction du groupe Lefebvre Sarrut. La charge de travail ne manquera pas en cas de recrutement.

Si le Festival du Livre de Paris ne relève plus directement du SNE, l’événement n’en demeure pas moins intrinsèquement lié au Syndicat : de fait, le SNE détient 374 actions de la SA et Vincent Montagne, président du SNE et PDG de Média Participations en possède 1 à titre personnel. Il préside également le Conseil de Surveillance de la SA — Jean-Baptiste Passé ayant été nommé membre du Directoire avec le titre de Directeur général unique, en octobre 2021.

En cas de nomination, Renaud Lefebvre prendrait par ailleurs la place de Pierre Dutilleul en qualité de membre du Conseil de Surveillance.

Sollicité, le SNE n’a pas souhaité faire de commentaires, renvoyant à janvier 2023 pour toute information.

Crédits photo : Pierre Dutilleul - ActuaLitté, CC BY SA 2.0