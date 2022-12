Disparition d'Aline Kominsky–Crumb, figure de la BD indépendante

Née le 1er août 1948 à Long Island, dans l'État de New York, Aline Kominsky-Crumb participe, dès son adolescence, au développement et à la promotion de la contre-culture américaine, dans le New York bohème des années 1960 et 70. En 1968, elle épouse Carl Kominsky et déménage en Arizona, où elle étudie les beaux-arts.

Elle rencontre bientôt les auteurs Spain Rodriguez et Kim Deitch, qui lui ouvrent les portes de la bande dessinée underground américaine et la conduisent à s'installer à San Francisco. C'est dans cette ville, en 1972, qu'elle rencontre Robert Crumb : coïncidence, ce dernier a créé un personnage nommé... Honeybunch Kaminski. Bientôt, Aline et Robert s'amuseront de la tendance qu'a la vie à imiter l'art...

Au début des années 1970, Aline Kominsky-Crumb participe à l'effort féministe Wimmen's Comix, qui réunit plusieurs autrices de bande dessinée, dont Trina Robbins et Patricia Moodian. En 1976, après plusieurs désaccords vis-à-vis de la ligne éditoriale de Wimmen's Comix, Kominsky-Crumb cocréé Twisted Sisters, un autre titre d'anthologies féministes, avec Diane Noomin.

Publié entre 1976 et 1994, Twisted Sisters publiera les œuvres de Dame Darcy, Julie Doucet, Phoebe Gloeckner, Dori Seda ou encore Carol Tyler.

Aline Kominsky devient Aline Kominsky-Crumb en 1978, après son mariage avec son compagnon à la vie et à la planche de dessin. Ensemble, assez naturellement, ils dessinent bientôt leur vie de famille dans Dirty Laundry. En 1991, le couple, accompagné par sa fille Sophie, part s'installer dans le sud de la France.

Aline Kominsky-Crumb pratiquait également la peinture, et a ouvert la galerie du Vidourle en 2005, à Sauve, dans le Gard.

Les œuvres d'Aline Kominsky-Crumb n'ont pas été publiées en français, à l'exception de ses participations à des anthologies, La BD érotique - Histoire en images Volume 1, Des origines à l'underground de Tim Pilcher, qu'elle avait préfacé, et #Balance Ta Bulle - 62 dessinatrices témoignent du harcèlement et de la violence sexuelle, de Diane Noomin (traduit par Samuel Todd).

« [Aline] était le rouage central de sa famille et de sa communauté. Elle avait énormément d'énergie, qu'elle mettait à profit pour ses œuvres, sa fille, ses petits-enfants et les repas qui réunissaient tout le monde. C'est son énergie qui a transformé la famille américaine Crumb en une famille du sud de la France, avec sa fille Sophie qui y vit, s'est mariée et a aujourd'hui trois enfants français », note un message publié sur Facebook.

Photographie : couverture de Love That Bunch, publié par Drawn and Quarterly en 2018