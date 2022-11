À la BnF, Lautréamont : de Maldoror aux Poésies

Plus connu sous le pseudonyme de comte de Lautréamont, Isidore Ducasse est né 1846 en Uruguay et meurt brusquement à 24 ans, le 24 novembre 1870 en plein siège de Paris, sans avoir connu la gloire. Inconnu de tous, il avait écrit un chef-d’œuvre de la poésie française, Les Chants de Maldoror, qui n’avait cependant pas pu être commercialisés de son vivant.

Peu après, il publiait coup sur coup les plaquettes de Poésies I et II, qui semblent une condamnation implacable d’un demi-siècle de romantisme. La publication permanente aurait dû se poursuivre, mais la mort emporta subitement son auteur. Isidore Ducasse aura marqué toute la littérature et les arts des XIXe et XXe siècles, des symbolistes aux surréalistes, jusqu’à des auteurs contemporains importants (Sollers, Le Clézio ou Houellebecq entre autres).

Ces dernières années, les découvertes autour de sa vie et de son œuvre ont été très fructueuses. De nombreux documents issus des Archives nationales d’Uruguay et de collections privées ont été mis au jour, et les derniers dédicataires des Chants de Maldoror identifiés. Cette journée d’étude fait état de l’avancée de la recherche sur Lautréamont. Au programme, des conférences, une projection, une lecture et une table ronde qui accueille notamment le dernier Prix Renaudot, Simon Liberati pour Performance.

Programme :

9h30 - Ouverture

9h45 - Lautréamont dans les collections de la BnF

Par Bérénice Stoll, chargée des collections XIXe et XXe siècles, Réserve des livres rares, BnF, et Éric Walbecq, coordonnateur des entrées rétrospectives et des dons, département Littérature et art, BnF

10h15 - Mbougar Sarr, Bolaño, Lautréamont : d’une source à l’autre, des plagiats en série

Par Kevin Saliou, directeur des Cahiers Lautréamont et président de l’AAPPFID

11h - Ducasse antimoderne

Par Michel Pierssens, professeur émérite, université de Montréal

11h30 - De l’héroîsme littéraire

Par Jean-Luc Steinmetz, éditeur des œuvres de Lautréamont dans la bibliothèque de la Pléiade, poète, professeur émérite de l’université de Nantes

14h – Isidore Ducasse et le comte de Lautréamont habitaient-ils le même quartier ?

Par Julien Brault, conservateur en chef, département de la bibliothèque et de la documentation, INHA

Projection de Beau comme, de Jean-Christophe Averty (9 min)

14h45 – La dédicace de Ducasse : hommages ou provocations ?

Par Gérard Touzeau, ingénieur, historien

15h15 - Lecture de jugements d’écrivains et poètes sur Lautréamont (Soupault, Breton, Artaud, Cocteau, Bloy)

Par Milie van Bariter, metteur en scène et dramaturge

16h - Table ronde

Animée par François Angelier, France Culture

Avec Simon Liberati, écrivain, Prix Renaudot 2022, Éric Walbecq, Michel Pierssens et Kevin Saliou

Cet événement sera diffusé sur notre chaîne Youtube et sur cette page le 24 novembre à 9h30.

Crédits photo : Portrait imaginaire de Lautréamont par Félix Vallotton extrait du Livre des masques, de Remy de Gourmont, 1896-1898. BnF, département Littérature et art / BnF.