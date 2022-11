Un Week-End à l'Est, un orchestre symphonique de 60 jeunes ukrainiens en clotûre

Créé en 2016 par Oksana Lyniv, c’est le premier et unique orchestre de jeunes en Ukraine. L’orchestre s’est développé en une puissante plateforme de soutien aux jeunes musiciens et s’est brillamment produit à Bonn, Berlin, Bayreuth, Graz, Lviv et Kyiv, ayant ainsi déjà acquis une reconnaissance internationale.

Les 60 musiciens sont dirigés par la fondatrice, la cheffe d'orchestre Oksana Lyniv. Andrii Murza et Aleksey Semenenko sont les deux violons solistes qui accompagnent la troupe.

Au programme : Maria’s City (dédiée à Marioupol) de Zoltan Almashi, le Concerto pour deux violons et orchestre en do majeur K190 de Mozart, Pavane pour une infante défunte de Ravel, Ukrainian Suite de Mykola Lysenko et Odessa Rhapsody pour deux violons d’Evgeni Orkin.

Oksana Lyniv est une cheffe d'orchestre engagée au niveau international, fondatrice et directrice artistique du festival LvivMozArt, à Lviv, et de l'Orchestre symphonique des jeunes d'Ukraine/YsOU. En novembre 2020, Oksana Lyniv a reçu les Opera Awards en tant que meilleure cheffe d'orchestre féminin de 2020. Elle a dirigé plusieurs orchestres en Europe et dans le monde avec des opéras renommés en Autriche, en Allemagne, en République tchèque, en France, en Suisse, en Espagne, en Suède, en Estonie, en Hongrie, en Roumanie, au Japon et en Ukraine.

Avec un tarif de 20€ par personne (10€ pour les jeunes), l’intégralité des recettes des concerts sera reversée à une association caritative venant en aide aux enfants d'Ukraine.

Crédits photo : Orchestre symphonique des jeunes d’Ukraine / YsOU © Serhiy Horobets / YsOU-Archive