La Grèce à l'honneur pour la foire du livre de Bologne 2023

Au cours de la Foire du livre de Francfort, le Pavillon grec a rompu le silence : pour la deuxième édition du BolognaBookPlus, l’interprofession grecque, soutenue par le ministère hellénique de la culture et des sports et la Fondation hellénique pour la culture occupera le Market of Honour.

Si la tradition littéraire grecque remonte à l’Antiquité, elle compte deux prix Nobel de littérature (Odysseas Elytis, en 1979, en plus de Seferis). Et le ministère de la Culture se démène pour développer la création contemporaine : le projet GreekLit, présenté en début d’année, se révèle un programme de bourses de traduction, afin d’essaimer dans le monde la littérature du pays et en favoriser l’exportation.

À ce jour, l’industrie — largement basée à Athènes — représente 1,5 milliard € et organise chaque année sa propre foire du livre à Thessalonique (25-28 novembre prochain). Sur le territoire, on recense près de 1500 librairies, attestant d’une réelle dynamique. Mais encore faut-il faire savoir toutes ces choses. BolognaBookPlus représentera une occasion onéreuse, mais rêvée pour ce faire.

ÉTUDE - Les Grecs et la lecture : enjeu démocratique autant qu'économique

À l’initiative de Jack Thomas, qui dirige ce segment et en collaboration avec Elena Pasoli, directrice de la Foire de Bologne, Nicholas Yatromanolakis, vice-ministre de la Culture, se réjouit de la collaboration à venir en mars 2023.

En outre, la Grèce avait déjà posé ses valises avec un stand national, voilà quelques années, lors de l’événement littéraire de Bologne. Nikos A. Koukis, président de la Fondation hellénique pour la culture, y voit l’opportunité de « mettre en valeur la richesse de la production éditoriale grecque sur la scène internationale ».

Le Markete of Honour comprend plusieurs volets : un programme pour les auteurs, des temps de rencontre avec la Fédération européenne et internationale des libraires, un projet de jumelage professionnel pour éditeurs, ainsi que plusieurs conférences portant sur la traduction et la cession de droits.

Cette 60e édition de l’événement italien marquera, de l’avis des organisateurs, « un retour à la normale », avec de nouveaux développements, tournés tant vers les professionnels que l’édition adulte.

Crédits photo : Patrick/ Unsplash