Ilya Kaminsky et Yelena Yemchuk à la Librairie Polonaise

Né à Odessa, Ilya Kaminsky vit aux États-Unis depuis 1993, où il contribue avec ardeur au rayonnement de la poésie qu’il voit comme un espace de rassemblement libre de toute frontière où peut résonner la singularité de chacun.

Son dernier recueil traduit en français, République sourde (édition bilingue, traduit de l’anglais par Sabine Huynh, Christian Bourgois éditeur, 2022), est un puissant questionnement de notre silence devant les atrocités du monde.

République sourde s’ouvre sur un événement tragique : dans le village occupé de Vasenka, pour disperser une manifestation, des soldats ouvrent le feu et tuent un jeune garçon sourd. Le coup de feu et ses répercussions rendent toute la ville complètement sourde. Sous la chappe de silence qui s’abat sur eux, les habitants commencent à s’organiser et à coor- donner leur résistance grâce à une langue des signes connue d’eux seuls.

Ilya Kaminsky est le parrain de cet édition du festival Un Week-end à l'Est. Il compte, selon la BBC, parmi les « 12 artistes qui ont changé le monde ». Le prix de poésie Alain Bosquet lui sera remis le 24 novembre prochain.

Yelena Yemchuk est une artiste ukrainienne qui travaille dans la photographie, le cinéma et la peinture. Née à Kyiv, elle part vivre aux Etat-Unis avec ses parents à l’âge de sept ans. Elle a étudié aux Beaux-Arts à Parsons (New York) et la photographie au Centre d’Art à Pasadena (Californie).

Yemchuk a exposé à la fois ses peintures, films et photographies dans des galeries et musées du monde entier. Elle a travaillé entre autres avec le New Yorker, le New York Times, Another, ID, Vogue...

Tous deux entretiennent un fort lien avec Odessa à laquelle ils ont consacré un livre mêlant photographies et textes : Odessa 2015-2019 (Gost Books, 2022). Paru trois mois après le début de la guerre, ce livre nous fait voir l’Odessa d’avant.