L’Italie, quatrième marché du livre en Europe

Le rapport sur l'état de l'édition en Italie du bureau d'études de l'AIE (Association des éditeurs italiens) donne un aperçu du marché en 2021 et au cours des six premiers mois de 2022. Il a été présenté le jour de l'ouverture de la Foire du livre de Francfort, le 19 octobre, à laquelle l'Italie a participé avec 147 exposants.

Première industrie culturelle en Italie

En 2021, tous les secteurs éditoriaux ont connu une forte croissance, avec des ventes totales de 3,429 milliards d’euros (+10,7 %). « L’industrie du livre se confirme donc comme la première industrie culturelle du pays ; la quatrième industrie éditoriale européenne derrière l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France », indique un communiqué.

Il précise également que les chiffres incluent, outre le marché appelé trade (livres imprimés de fiction et de non-fiction vendus dans les librairies physiques et en ligne et dans la grande distribution), le secteur éducatif, le secteur professionnel (livres, livres électroniques, bases de données et services Internet) et les exportations.

Le marché trade en Italie en 2021 a connu des ventes totales 1,701 milliard, en hausse de 16 % par rapport à l’année précédente. Pour le secteur de l’éducation (livres scolaires d’adoption uniquement), le chiffre est de 780,1 millions, soit une hausse de 5,1 %. Les bases de données et les services Internet ont enregistré un chiffre d’affaires de 335 millions d’euros, en hausse de 6,1 %. La croissance est donc globale.

« Du côté de la production, l’essor du commerce numérique a incité les éditeurs à enrichir encore plus leur offre en misant avant tout sur le fonds ». Les titres sur le marché, sans compter les livres autopubliés, ont représenté un total de 1,331 million en 2021, soit une hausse de 5,3 % par rapport à l’année précédente.

Enfin, il y a des nouvelles concernant la dimension internationale de cette industrie. Au cours des vingt dernières années, l’écart entre les droits achetés et vendus à l’étranger s’est réduit : en 2020, 8 586 titres ont été vendus et 9 127 achetés. L’Italie, grand pays de traductions, vend donc de plus en plus de titres à l’étranger.

2022 : quelques données réconfortantes...

Les données pour les six premiers mois de 2022 — se référant uniquement aux canaux trade — indiquent que par rapport à la même période l’année précédente, une dépense plus faible dans les achats de livres (-4 %) est constatée, mais reste bien au-dessus des niveaux de 2019, avec 86 millions d’euros pour 6 millions d’exemplaires supplémentaires.

En ce qui concerne la relation entre les canaux de vente, « au premier semestre 2022, les librairies sont redevenues le principal canal d’achat avec une part de marché de 53 %. Les magasins en ligne, de 47 % au cours des six premiers mois de 2021, se réduisant à 43 %. Par rapport à 2019, les librairies physiques ont toutefois perdu cinq points de pourcentage, tandis que les librairies en ligne en ont gagné huit ».

Malgré certaines données réconfortantes, d’autres problèmes subsistent pour l’année en cours. Le prix du papier a augmenté de 58 %. Malgré cela, les prix de couverture n’ont pas encore connu de hausse. L’inflation et la faible propension à dépenser des Italiens sont aussi des facteurs de préoccupation.

Le président de AIE, Ricardo Franco Levi, rappelle que le pays ne dispose toujours pas d'une législation pour l'industrie. Une loi aurait des vertus incitatives ? Il faut en tout cas considérer que les grands lecteurs se resserrent, et lisent de plus en plus, quand la moitié des lecteurs ne dévorent pas plus d'un ouvrage tous les quatre mois.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0