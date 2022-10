Le plafond de verre qu'endurent les auteurs racisés

Ce rapport de 50 pages, intitulé, Reading Between the Lines : Race, Equity, and Book Publishing révèle « un large éventail de lacunes systémiques dans la promotion d’une approche diversifiée et inclusive du monde du livre ».

Les chercheurs de PEN America se sont attaqués au sujet, observant un regain d’activisme sous la bannière, Black Lives Matter, née après le meurtre de George Floyd en 2020. Depuis ce fait divers symbolique, plusieurs éditeurs et autres entreprises américaines ont souhaité modifier leurs pratiques.

L'étude, basée sur des entretiens menés en 2021 et 2022, analyse toute la chaîne du livre, des avancées pour les auteurs, en passant par les stratégies marketing, jusqu'aux approches de positionnement des titres sur le marché.

Le rapport confirme un autre travail de Richard So de l’Université McGill de 2020 qui révélait que 95 % des ouvrages publiés aux États-Unis de 1950 à 2018 ont été écrits par des auteurs blancs. En revanche, les tendances les plus récentes montrent des progrès, tout en restant « disproportionnellement blanches », à la fois en termes d’écrivains et d’employés de l’industrie.

Ses conclusions de PEN America surviennent alors que plus d’un lecteur sur quatre en Amérique est une personne de couleur, selon les données de 2017 de l’enquête du National Endowment of the Arts Survey of Public Participation in the Arts.

Les éditeurs, “conservateurs des histoires américaines”

L’organisation littéraire tournée vers la la défense des auteurs partout dans le monde met en cause « les préjugés enracinés, les idées préconçues et la pensée sclérosée », qui affecterait chaque étape du processus de publication et, « ensemble, s’opposent à l’élargissement des rangs des écrivains de diverses races et ethnies ».

Clarisse Rosaz Shariyf, responsable des programmes littéraires de PEN America est formelle : « Les éditeurs sont les conservateurs des histoires américaines. » Et d’ajouter : « Ce sont des gardiens qui décident quels récits seront racontés et lesquels ne le seront pas. Ils ont donc l’obligation morale et sociale de veiller à ce que le pluralisme de la société américaine soit présenté. »

Les principales conclusions du rapport mettent en cause notamment un « piège identitaire » dans l’édition, qui enfermerait les auteurs de couleur uniquement dans des sujets à caractère racial, culturel ou social, ou encore l'idée du « un seul suffit », selon laquelle un seul titre d’un écrivain d’un milieu ou d'une ethnie donnée, empêchera l’intérêt futur pour des oeuvres qui traiteront de thèmes proches.

Pour Ebony LaDelle, ancienne directrice marketing de Penguin Random House (PRH), « l’édition doit vraiment apprendre que les Noirs ou les personnes de couleur ne sont pas monolithiques ». Elle a constaté que de nombreux ouvrages variés d’auteurs noirs reçoivent essentiellement le même traitement marketing, tandis que ceux d’écrivains blancs auront des approches très différentes les unes des autres.

Dans les cinq grandes maisons américaines — Hachette, HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House (PRH) et Simon & Schuster —, l’embauche récente d’éditeurs de couleur de haut niveau a été largement saluée. Mais certaines de ces recrues ont déjà quitté ou quitteront le monde de l'édition, selon le rapport. En outre, ces dirigeants ne peuvent, à eux seuls, assumer la responsabilité de remédier à la sous-représentation des auteurs de couleur.

« Un changement profond »

En conséquence, PEN America en appelle à un « changement profond » dans les processus éditoriaux, afin de « perturber la blanchité globale de l’édition et assurer une plus grande diversité de conteurs, de personnages et de récits ».

Le responsable de la diversité, de l’équité et de l’inclusion d’une autre grande maison ajoute qu’il était important de perturber les pratiques budgétaires actuelles pour améliorer cet état de fait : « Les auteurs qui sont traditionnellement des écrivains cis-hétéronormatifs blancs reçoivent ces énormes budgets marketing. Je peux faire de la formation de micro agression jusqu’à la fin de la journée, cela ne modifiera pas véritablement la représentation réelle », confie-t-elle.

Et d'ajouter : « Si l’industrie veut vraiment apporter le changement que nous souhaitons tous voir dans cet espace, elle doit examiner de plus près ses propres allocations et méthodologies budgétaires, la manière dont elle alloue ou projette les ventes et les budgets des titres, et déterminer s’il existe une autre façon d’accorder ces fonds aux auteurs du black, indigenous, and people of color (BIPOC). »

À LIRE:“J'essaie de faire face aux problèmes qui affligent encore l'Amérique” (Nathan Harris)

« Nous espérons que ce rapport contribuera à accélérer ce processus en mettant en lumière les obstacles qui ont peut-être été négligés ou qui n’ont pas été résolus », conclut de son côté la PDG de PEN America, Suzanne Nossel.

Crédits visuel : TheDigitalArtist (CC 0)