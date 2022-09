Nathan Harris : “J'essaie de faire face aux problèmes qui affligent encore l'Amérique”  

Autant un succès de vente que critique, La douceur de l'eau a permis à Nathan Harris d’être dans la sélection du Man Booker Prize 2021, et le lauréat du prix Ernest J. Gaines pour l'excellence littéraire. Il a également tiré parti de l’importante promotion de l’Oprah's Book Club et d’avoir été l’un « des livres préférés de 2021 » d’un certain Barack Obama.

La sudiste et Redneck Georgie se réveille d’une longue gueule de bois : The Civil War (La Guerre de Sécession), débutée quatre ans plus tôt, est sur le point d’être perdue en faveur des armées nordistes. L’Amérique fédérale et anti-esclavagiste a vaincu les Confédérés du Sud, et l’esclavage est officiellement aboli sur les terres du général Lee.

Le roman raconte le jour d’après, à travers le destin de deux jeunes frères libérés et sans repères dans un univers hostile, Landry et Prentiss. Face à ces deux bleus pleins de cicatrices, un vieux couple, George et Isabel, en deuil, et autour, les habitants de Old Ox, humiliés, revanchards et d’un racisme assumé…

ActuaLitté : Votre premier ouvrage traite des premiers temps qui suivent l’abolition de l’esclavage dans une petite bourgade du sud. Comment êtes-vous venu à ce sujet peu abordé ?

Nathan Harris : Je n'avais d’abord jamais imaginé ce que cela devait être, pour ces hommes et ces femmes qui, après une vie dans la servitude, avaient soudainement eu la possibilité de faire ce qu'ils voulaient. Où pouvaient-ils aller ? Que pouvaient-ils souhaiter accomplir ? Ce moment a dû être incroyablement étrange et bouleversant. Je souhaitais explorer cette fenêtre temporelle en tant que romancier, et voici ma tentative.

La douceur de l'eau prend place dans un monde qui s’effondre : Celui des États du sud défaits par les armées du nord, de George et Isabel qui pensent avoir perdu leur fils, ou encore des deux frères rendus libres par la guerre, mais finalement sans repère.

Nathan Harris : En écrivant mon roman, je n'avais pas de plan clair et définitif. Seulement des personnages : deux frères à la recherche d'un moyen de donner un sens à leur liberté retrouvée. Une mère et un père dans une relation qui s'est détériorée, tous deux pleurant la perte de leur fils. Et j'avais aussi une communauté autour… Une ville au bord de la destruction. Tout le reste a découlé de cette matière première, à partir d’elle.

Le Festival America vous a-t-il offert une première occasion de découvrir Paris ? Comment avez-vous vécu cette rencontre avec les lecteurs français ?

Nathan Harris : J'étais déjà allé à Paris une fois, mais seulement en tant que touriste. Jamais je n'avais eu le plaisir de côtoyer autant de merveilleux lecteurs en France, et autant d'amateurs de littérature. Ce voyage m'a permis de constater à quel point votre pays apprécie les romans et les discussions autour des œuvres. Les Français aiment vraiment les livres ! Ils ont aussi une profonde curiosité à découvrir d'autres cultures, comme moi.

Votre oeuvre a été traduite par Isabelle Chapman. Avez-vous participé à cette traduction par des conseils par exemple, ou des contacts avec la traductrice ?

Nathan Harris : Je n'ai pas eu beaucoup d'échanges avec Mme Chapman, mais je suis certain qu'elle a fait un excellent travail de traduction de mon livre. Les retours français pour le roman ont été incroyables et gratifiants. Je suis donc excessivement reconnaissant du rôle qu'elle a forcément joué dans le succès de mon livre ici. [NdR : La douceur de l'eau a notamment été sélectionné pour le Prix Fémina étranger 2022]

Ce roman est un regard sur un sud des États-Unis au XIXe siècle nourri par un fort racisme. Est-ce également, en creux, une réflexion sur ces mêmes États aujourd’hui ?

Nathan Harris : Les questions que je tente d'aborder dans mon ouvrage sont certainement contemporaines, dans un sens. Voilé derrière une période historique, j'essaie de faire face aux problèmes qui affligent encore l'Amérique. Les questions de race, de classe, et les tensions qui naissent de ces deux lignes de partage qui ont toujours fracturé les États-Unis. Ces graines ont été plantées dans le passé, puis ont germé et restent dans le sol de ce pays.

Pourquoi un sujet historique plutôt que contemporain ?

Nathan Harris : L'Histoire est l'Histoire. Je veux dire par là qu'il n'y a rien de contemporain là-dedans au départ. La première image dans mon esprit était celle des deux frères, isolés dans les bois de la ferme de George Walker, sans savoir où aller ensuite. L'inspiration est née de l’imaginaire, d’un plaisir du récit, non de problématiques auxquelles répondre. Mais en me plongeant dans l'Histoire, et en écrivant, j'ai dû faire face aux questions qui ceignent la période. Il s’est alors trouvé que ce sont les mêmes problèmes auxquels mon pays est encore confronté à ce jour.

Avez vous des auteurs qui vous ont inspiré ou que vous admirez particulièrement ?

Nathan Harris : De nombreux auteurs m'ont effectivement inspiré : Kazuo Ishiguro, James McBride, Colson Whitehead, Toni Morrison, Ayana Mathis. La liste se rallonge d’ailleurs de plus en plus !

Finalement, malgré des sujets difficiles, comme l’esclavage, ce roman n’est pas sans optimisme : quelle est votre approche de ce phénomène historique douloureux ?

Nathan Harris : Je crois que des histoires comme celle-ci sont exactement de celles dont nous avons besoin. Des histoires et des personnages qui font face, sans broncher, à la peine, au chagrin, à la perte et à la douleur. Ils déclarent haut et fort que nous pouvons au moins essayer de nous surmonter. Des histoires qui nous unissent. La douceur de l'eau, enfin, est un récit d'espoir. J'espère qu’il élève mes lecteurs, peu importe le caractère sombre de certains passages. Le temps nous le dira.

Et en bonus, si Philippe Rey préfère ne pas dévoiler les coulisses des tractations qui ont permis, le 2 juin 2021, de conclure l'achat des droits, il a accepté de revenir pour nous sur les raisons qui l'ont motivé à éditer le premier roman de l'américain, l'intégrant dans un catalogue, entre Joyce Maynard et Joyce Carol Oates.

Philippe Rey : À la lecture de La douceur de l'eau, j'ai été saisi par la force de l'écriture, mais aussi par la maîtrise exceptionnelle de la composition du récit, de la part d'un si jeune auteur dont c'est la première publication. Il a réussi à faire un roman moderne à partir d'événements qui se passent au lendemain de la guerre de Sécession.

Les difficultés des deux frères Landry et Prentiss, ex-esclaves faisant l'apprentissage de leur liberté dans une société raciale et d'une dureté extrême à leur égard, résonnent particulièrement aujourd'hui dans ce monde américain où la ségrégation n'a pas encore vraiment disparu des mentalités.

J'ai été sensible aussi aux descriptions lyriques de la nature et de l'humanité d'un couple de fermiers blancs, qui apportent un contrepoint lumineux et poétique. Nathan Harris, âgé de seulement 30 ans, est un véritable écrivain que je suis fier d'accompagner.

