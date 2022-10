Les bibliothèques indispensables aux politiques de développement durable

Adoptés en 2015, les objectifs de développement durable (ODD) de l'Organisation des Nations Unies cherchent à diriger l'action des pays membres, individuellement et collectivement, afin d'améliorer les conditions de vie des habitants de la planète.

Au nombre de 17, ces objectifs de développement durable ciblent par exemple l'éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, la réduction des inégalités, l'accès à des emplois décents, la lutte contre le réchauffement climatique ou encore la consommation durable.

À mi-chemin de la période définie par l'ONU, chacun jugera des progrès, mais l'IFLA, Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, adopte un ton quelque peu pressant dans une résolution publiée ce 24 octobre. Constatant que la pandémie du coronavirus « a stoppé, ralenti, voire annulé les progrès réalisés dans de nombreux domaines », elle signale que le temps est plus que jamais compté.

Pour optimiser les efforts et en mesurer efficacement les effets, l'IFLA rappelle l'importance d'une information partagée et facilement accessible. « Mesurer le progrès, comprendre les interdépendances, innover, diffuser les découvertes et vérifier les engagements, tous ces points sont impossibles sans la création, la curation, la préservation et la mise en avant d'éléments factuels, qui réunissent des données, des informations et des savoirs », souligne l'IFLA.

L'accès ouvert aux résultats de la recherche scientifique, plus globalement la science ouverte et l'éducation pour tous, tout au long de la vie, sont autant de facteurs de réussite et de progrès social et sociétal.

Le rôle crucial des bibliothèques

Dans sa résolution, l'IFLA met naturellement en avant le rôle des bibliothèques, toutes désignées pour assurer les missions précitées, parce qu'elles constituent « un lien essentiel entre ceux qui produisent les éléments factuels et ceux qui devraient utiliser ces derniers pour guider leurs décisions ». En disséminant les informations au public, les bibliothèques peuvent aussi toucher un public particulier : les « décideurs ».

La résolution de l'IFLA porte sur les bibliothèques publiques, certes, mais aussi sur les bibliothèques universitaires et d'autres types d'établissements : par exemple, les bibliothèques nationales ou les établissements parlementaires, dans les différents pays engagés.

L'IFLA émet quelques recommandations aux gouvernements, en les pressant de reconnaître et de souligner le rôle des bibliothèques pour l'information relative au développement durable, mais aussi de faciliter les développements de l'accès ouvert aux résultats de la recherche et de la science ouverte.

À LIRE: Écologie et sobriété : quelles actions dans les bibliothèques ?

Les Nations Unies elles-mêmes devraient appuyer l'importance des bibliothèques auprès des gouvernements, pour des prises de décision éclairées. L'organisation internationale, en interne, devrait s'assurer que tous les documents qu'elle produit soient accessibles sans restriction.

Les bibliothèques, enfin, peuvent promouvoir le développement durable auprès de leurs usagers, mais aussi faciliter la recherche interdisciplinaire, la plus à même de renseigner les prises de décisions de manière efficace.

La résolution complète est accessible à cette adresse.

Photographie : les objectifs de l'Agenda 2030 projetés sur la façade du siège de l'ONU à New York (illustration, United Nations Photo, CC BY-NC-ND 2.0)