Ray Bradbury en BD : les récits des années 1950 réédités

La maison d’édition américaine spécialisée dans les comics, EC Comics, a existé durant une quinzaine d’années, avant d’être rachetée et de terminer dans le giron de DC Comics. Dans ce court laps de temps, elle a su produire quelques séries devenues cultes, toujours avec son ton décalé, comme Tales from the Crypt ou encore le légendaire magazine MAD.

Une de ces collections, moins célèbres, comprenait une série d’adaptations en bandes dessinées d’œuvres de Ray Bradbury, publiée de 1951 à 1954, soit 28 titres. Parmi les artistes qui ont collaboré à ces adaptations, on peut citer Johnny Craig, Reed Crandall, Jack Davis, Will Elder, George Evans, Bernard Krigstein, Joe Orlando, John Severin, Angelo Torres, Al Williamson, ou encore Wallace Wood.

Parmi les textes adaptés, on retrouve par exemple la nouvelle Un coup de tonnerre, par Al Williamson et Angelo Torres, ou Le lac, par Al Feldstein, tiré du recueil de nouvelles Le pays d’octobre (trad. Brigitte Mariot).

En 1947, Bill Gaines hérite de l’entreprise de son père, Max C. Gaines, considéré par certains comme l’inventeur du comic book. Ce EC Comics — pour Educational Comics, à l'origine — prend alors une toute autre direction, proposant des séries destinées à un public plus mature. Parmi les productions de la maison, on peut citer Crime Patrol, Gunfighter, Saddle Romance ou encore Weird Science.

En 1961, Bill Gaines vend EC Comics, réduit au seul MAD après une lente agonie, à l’entreprise Premier Industry qui la cède en 1964 à National Periodicals, branche de DC Comics.

Disparu en 2012, Raymond Douglas Bradbury, dit Ray Bradbury, est un des maitres de l’anticipation. Ses plus importantes œuvres sont Fahrenheit 451 (trad. Jacques Chambon et Henri Robillot), roman dystopique imprimé en 1953 et adapté au cinéma par François Truffaut en 1966, les Chroniques martiennes (trad. Jacques Chambon, Richard Negrou), publié en 1950, ou encore son recueil de nouvelles L’Homme illustré (trad. André Comnène et Brigitte Mariot), édité en 1951.

Crédits visuel : Fantagraphics