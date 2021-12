Taschen publie des comics Marvel historiques en très grand format

Les comics de la Maison des Idées se font une place aux côtés des œuvres d'art classiques et modernes, sur les étagères de l'éditeur Taschen. La Marvel Comics Library réunira en effet des rééditions des « comics les plus recherchés au monde », en commençant par les 21 premières aventures du Tisseur, signées par Steve Ditko et Stan Lee.

Spider‑Man. Vol. 1. 1962–1964 propose les planches originales des comics, en version originale elle aussi, accompagnées par des analyses et textes inédits : un essai par l’éditeur de Marvel Ralph Macchio et une introduction signée par le roi des collectionneurs David Mandel feront revivre aux lecteurs l'effervescence de la naissance d'un des héros les plus iconiques de Marvel.

À l'approche des 60 ans de Peter Parker — éternel adolescent rattrapé par des grandes responsabilités —, Taschen propose deux éditions exceptionnelles de l'ouvrage. Une première Édition spéciale, limitée à 5.000 exemplaires numérotés, vendue 150 €, et une édition de 1.000 exemplaires, avec couverture tirage sur aluminium enchâssée dans un dos relié en simili-cuir, estampé à la feuille d’aluminium, protégé sous étui, pour 500 €.

D'autres titres sont d'ores et déjà prévus au sein de la Marvel Comics Library, pour d'autres super-héros incontournables de la maison : Avengers. Vol. 1. 1963–1965, Fantastic Four. Vol. 1. 1961–1963 et Captain America. Vol. 1. 1941–1942, pour les années 2022-2023.