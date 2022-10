Les bibliothèques de recherche militent pour un accès ouvert plus vaste

Les nouvelles technologies de la communication — et de la publication — ont bouleversé le paysage de l'édition scientifique. La diffusion des conclusions de la recherche reposait autrefois uniquement sur la logistique d'un éditeur spécialisé : désormais, auteurs et institutions de recherche disposent de leurs propres canaux de diffusion. Toute l'économie de l'édition scientifique est ainsi remise en question.

Dans le cas des recherches financées par l'argent public, le principe d'un double paiement du contribuable a été particulièrement pointé du doigt. Après avoir soutenu le secteur par le paiement des impôts, payer un éditeur privé pour pouvoir consulter les résultats semble contre-productif, à la fois en matière d'accès ouvert et de collaboration scientifique.

En France, le Code de la recherche, en 2016, a accueilli un article qui permet à l'auteur de jouir d'un droit d’exploitation secondaire de ses travaux et de l'article qui en découle. Après une période de 6 mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de 12 mois dans celui des sciences humaines et sociales, l'auteur qui a cédé des droits exclusifs à un éditeur diffusera alors gratuitement son article par voie numérique.

Cette disposition, qui ne s'applique qu'aux activités de recherche financées au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de l'Union européenne, facilite la communication, tout en rendant à l'auteur un contrôle sur son propre travail.

Knowledge Rights 21, programme de développement de l'accès ouvert, et la Ligue des Bibliothèques européennes de Recherche (LIBER) appellent désormais à un renforcement de ce droit d'exploitation secondaire dans les pays de l'Union européenne. Objectif : renforcer la coopération et l'émulation scientifiques.

Partage élargi et sans délai

Se félicitant de la loi française de 2016, mais aussi de législations similaires en Autriche, Allemagne, Espagne, Pays-Bas ou encore Italie, KR21 et LIBER en appellent toutefois à la Commission européenne, pour qu'elle renforce ce droit d’exploitation secondaire.

Les deux acteurs proposent ainsi d'élargir ce droit d'exploitation secondaire aux institutions de recherche et aux financeurs, avec l'accord explicite de l'auteur pour cette diffusion en accès libre. Par ailleurs, les délais, comme ceux présents dans la loi française, seraient tout simplement abandonnés, au profit d'un droit de publication secondaire applicable dès la parution d'un article ou d'un livre, dans le cas d'un chapitre particulier.

Pour appuyer leur plaidoyer auprès de la Commission européenne, KR21 et LIBER rappellent que l'administration Biden a acté l'accès ouvert des publications des documents de la recherche financée par des fonds fédéraux dès la fin d'année 2025. Ils indiquent par ailleurs que 2,3 % du PIB européen a financé la recherche en 2020, dont 22 % apportés par des établissements de l'enseignement supérieur et 12 % par les États, représentant une part non négligeable d'argent public.

Enfin, et l'argument n'est pas le moins convaincant, une part importante de la communauté des chercheurs européens, 74 % selon KR21 et LIBER, souhaitait, en 2018, « avoir accès aux résultats de recherche de pairs », au bénéfice de leur propre travail.

Photographie : illustration, Florey Institute, CC BY-NC-ND 2.0