Édition scientifique, fiscalité, livraison... Les chantiers du Médiateur du Livre

On dit l'univers du livre feutré et pacifique, mais la présence d'un Médiateur du Livre, ainsi que sa charge de travail, viennent rappeler qu'il n'en est rien. Le rapport d'activité 2021 de l'autorité, accessible en fin d'article, rappelle les différents avis rendus au cours de l'année, tout en annonçant une année 2022 encore plus occupée, le Médiateur ayant vu ses missions quelque peu étendues.

La loi du 30 décembre 2021 visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs lui confie en effet le contrôle du respect de la tarification minimale pour la livraison de livres – qui doit encore être établi –, ainsi que celui de la distinction claire et précise entre livre neuf et livre d'occasion, sur les plateformes de vente.

Cette même loi rend par ailleurs la conciliation préalable obligatoire du médiateur du livre en cas de litige relatif au prix unique du livre, avant l'engagement d'éventuelles actions en cessation ou en réparation. En cas d’action en référé ou d’indisponibilité du médiateur, cette conciliation préalable perd toutefois son statut obligatoire.

Dernier point, mais non des moindres, la loi du 30 décembre 2021 ouvre les saisines du Médiateur du Livre aux auteurs et aux organisations d'auteurs, sur les litiges relatifs au prix unique du livre, imprimé comme numérique.

2021, année chargée

Le Médiateur du Livre rend compte d'une année 2021 studieuse, qui a d'abord vu l'inscription dans la loi, toujours à l'occasion de cette législation visant à conforter l’économie du livre, d'un point sur lequel l'autorité a longuement travaillé, la différenciation des livres neufs et d'occasion sur les plateformes. Une charte avait ainsi été proposée par le médiateurs à un certain nombre d'acteurs du secteur, qui les engageait à respecter certaines règles de présentation des ouvrages.

Un peu contrainte dans son application, la charte aura donc évolué vers un cadre législatif plus précis « [a]vec l’accord des signataires de la Charte, à la seule exception de la société Amazon ».

Un autre imposant chantier s'est ouvert en juin 2021, après une saisie du Médiateur par Vincent Montagne, en qualité de président du Syndicat national de l'édition sur « trois sujets ayant trait à l’édition scientifique, universitaire et de recherche dans un contexte de développement des principes et des politiques de science ouverte ». Autrement dit, les pratiques éditoriales des éditeurs publics sont ici questionnées, dans un contexte de développement et de soutien de l'accès libre aux résultats de la recherche scientifiques financée par des fonds publics - un aspect qui inquiète quelque peu les éditeurs scientifiques privés.

« Sur un sujet qui porte aux controverses, le médiateur du livre a pour objectif de faire dialoguer les acteurs et rapprocher les points de vue, pour assurer une coexistence harmonieuse et apaisée entre édition publique et édition privée », commente le Médiateur du Livre, qui a rendu un projet d'avis récemment. Dans ce dernier, le Médiateur conseille de faire perdurer la politique publique de l'édition publique de sciences humaines et sociales, mais aussi de soutenir les acteurs privés, dont la présence participe à un certain pluralisme des idées.

En 2021 toujours, le Médiateur a été saisi par le ministère de la Culture pour les cas de six sites proposant des offres commerciales contraires à la législation sur le prix unique du livre. « Le médiateur du livre a en effet relevé au cours du mois de juillet 2021 l’affichage de différentes mentions de gratuité de frais de livraison à partir d’un montant d’achat donné », indique le rapport. Or, la gratuité des frais de port pour l'achat de livres est interdite depuis 2014, avec la fameuse loi « anti-Amazon »... Visiblement, les acteurs concernés ont procédé aux correctifs attendus.

2022, qui ne le sera pas moins

Deux saisines du Médiateur, datant de la fin de l'année 2021, l'occupent déjà et l'occuperont encore en 2022.

Pour commencer 2022, le Médiateur s'est penché sur la fiscalité du livre, après une saisine conjointe du groupe Fnac-Darty, du Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (SDLC) et du Syndicat de la librairie française (SLF), en décembre 2021. Dès le mois suivant, « une démarche de consultation et d’expertise sur les difficultés que rencontrent les professionnels concernés dans la définition des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables à leurs produits, et sur les bonnes pratiques des acteurs de la chaîne du livre en la matière ».

À l'heure actuelle, le taux réduit de la TVA sur les livres est de 5,5 % en France continentale et de 2,1 % en Corse, Guadeloupe, Martinique et à La Réunion, rappelle le Médiateur. Récemment, les ministres européens de l’Economie et des Finances ont entériné la possibilité, pour les États membres de l'Union, d'appliquer des taux super réduits ou nuls (2,1 % et 0 %) sur les livres, mais la France n'a pour l'instant pas donné suite.

Parallèlement, le Médiateur a travaillé sur un point soulevé par le Syndicat de la librairie française à l'occasion de la crise avec le distributeur du groupe Média-Participations, MDS. En fin d'année 2021, de graves problèmes d'organisation de cette dernière société avaient eu des répercussions sur la possibilité pour les libraires de commander et de recevoir certains ouvrages. MDS avait en effet annoncé qu'il ne servirait plus les commandes de moins de trois exemplaires. Or, la loi Lang de 1981 oblige les détaillants à servir les commandes à l’unité.

« En dépit d’accidents récents, ce principe n’est remis en cause par aucun des acteurs interrogés. Sa protection sans faille doit dès lors être assurée par un engagement renouvelé de tous les partenaires de la chaîne du livre », indique le médiateur. L'avis préliminaire « se fera également l’écho d’une réflexion émergente au plan interprofessionnel sur l’optimisation des commandes et de leur traitement », ajoute-t-il.

« Ce travail sur les coûts associés à une fragmentation injustifiée des commandes obéit à des considérations légitimes en termes économiques comme pour des raisons de développement durable. Sa concrétisation appelle des garanties claires sur la satisfaction des commandes à l’unité, voire sur le partage des bénéfices associés à l’optimisation de la distribution. »

Comme indiqué plus haut, le Médiateur rendra son avis définitif sur l'édition scientifique, après avoir recueilli les avis des acteurs concernés. Récemment, après une autosaisine, il a rendu un avis sur la lecture de mangas et de manhwa en ligne, et sur le positionnement des offres commerciales vis-à-vis de la loi sur le prix unique du livre.

Le Médiateur termine en indiquant qu'un travail de communication sera fait à l'attention des professionnels, pour créer ou renforcer les relations avec ces derniers, mais aussi envers le grand public : le site de l'autorité sera enrichi, tout comme les efforts de communication, dans la presse ou sur les réseaux sociaux.

Le rapport d'activité 2021 complet est accessible ci-dessous.

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0