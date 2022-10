Violences sexistes et sexuelles : le ministère de la Culture renouvelle sa cellule

Confiée à AlloDiscrim, la cellule externe de signalement du ministère de la Culture est désormais assurée par Concept RSE. Depuis le 8 octobre dernier, il est donc nécessaire de passer par de nouvelles voies pour faire état de violences sexistes ou sexuelles, mais aussi de discrimination, violences conjugales ou menaces et actes d'intimidation. Les voies de recours se trouvent à cette adresse.

« La cellule garantit la stricte confidentialité des informations communiquées dans le cadre du recueil du signalement, de sa réception à la clôture du dossier, en limitant l’accès à ces informations aux seules personnes ayant besoin d’en connaître. Les tiers avec lesquels il est nécessaire de communiquer sont informés du caractère impératif du respect de ces règles de confidentialité », indique le ministère de la Culture.

Un soutien psychologique est toujours proposé aux personnes qui signalent des faits, qu'elles soient personnellement concernées ou témoins.

La cellule de signalement du ministère de la Culture, mise en place dès 2017, a été précédée et accompagnée par un cas de violences sexistes et d'abus de pouvoir au sein même de la rue de Valois. Christian Nègre, qui y fut directeur des ressources humaines, intoxiquait ses victimes en leur faisant ingérer des diurétiques : plus de 200 femmes ont subi les humiliations de l'agresseur, qui prenait parfois ses victimes en photo.

Nommé au sein du Haut Conseil à l'Égalité en 2013, il jouit pendant plusieurs années d'une impunité totale au ministère, avant une mutation à la DRAC Grand Est en 2018. Ce n'est qu'en janvier 2019 qu'une révocation survient finalement : quelques mois plus tard, Libération détaille son cas dans une enquête.

Cette cellule externe assurée par Concept RSE est ouverte aux personnels du ministère de la Culture (des services centraux et déconcentrés, des établissements publics sous sa tutelle et des services à compétence nationale), ainsi qu’aux étudiantes et étudiants de toutes les écoles de l’enseignement supérieur culture, nationales comme territoriales.

À notre connaissance, si une cellule d'écoute spécifique existe pour le spectacle vivant, par exemple, aucun dispositif équivalent n'a été prévu pour le secteur du livre.

