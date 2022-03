Pour l'égalité femmes-hommes, conditionnement des aides publiques et Charte des valeurs

Les inégalités entre les autrices et les auteurs, mais aussi entre les salariées et salariés du milieu de l'édition, persistent. Une récente enquête du ministère de la Culture, basée sur des chiffres de la période 2012-2017, permet même d'estimer que, dans les professions littéraires, les femmes travaillent bénévolement à partir de la fin du mois de septembre, en raison des importantes différences de rémunération.

Identifiés depuis quelque temps déjà, ces inégalités font l'objet de futures actions entreprises par le Centre national du livre pour rectifier, ou du moins infléchir, la courbe des différences de traitement.

Auprès de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, Agnès Saal, chargée de mission Responsabilité sociale des organisations du ministère de la Culture, annonce qu'un « conditionnement progressif des aides publiques », prenant en compte la lutte contre les violences sexuelles, sera bientôt en vigueur.

Un protocole est en cours d'élaboration avec le Centre national du livre, précise la chargée de mission : « Il s’agira de former l’ensemble des acteurs permanents, de garantir l’accès à une cellule d’écoute, de vérifier l’absence de discrimination dans les recrutements, de désigner des personnes référentes, de lancer des enquêtes pour répondre aux signalements… »

Comme le remarque Régine Hatchondo, présidente du CNL, toujours auprès de la Fill, l'aide publique reste toutefois minoritaire dans le monde du livre, contrairement à ceux du théâtre ou du cinéma : aussi, l'impact de ces conditionnements restera-t-il limité. « Pour améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes de notre secteur, il est donc nécessaire de mener un travail très collaboratif avec l’ensemble des acteurs, en se fondant sur l’observation, le partage des bonnes pratiques et la définition d’objectifs communs. »

Mettre en oeuvre des actions

À ce titre, Agnès Saal souligne le travail entrepris avec l'Association des bibliothécaires de France (ABF), le Comité français international bibliothèques et documentation (Cfibd) et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. La chargée de mission annonce aussi une formation « au repérage et à la lutte contre les stéréotypes les salarié·es des maisons d’édition de manuels scolaires réunies dans l’association Les Éditeurs d’Éducation ». Le Syndicat national de l'édition, qui avait pourtant annoncé des actions concernant les violences sexuelles et sexistes en 2021, n'est pas cité.

Le Centre national du livre se chargera de définir d'une Charte des valeurs pour le secteur, qui incluera « la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ». « Sur le volet de la rémunération des auteurs, notre marge de manœuvre est limitée, mais je pense qu’une première étape serait, déjà, d’avoir des outils statistiques nous permettant de dresser un état des lieux de l’égalité femmes-hommes auprès des structures bénéficiaires de nos aides », indique encore Régine Hatchondo, qui ouvre ainsi la perspective d'un conditionnement des aides sur ce point également.

En fin d'année dernière, ActuaLitté avait souligné l'absence d'actions du ministère sur ce point, malgré des promesses en janvier 2021. On apprend, d'après les propos d'Agnès Saal, que des formations à la lutte et à la prévention contre les violences et les harcèlements sexuels et sexistes sont proposées « aux salarié·es permanent·es et intermittent·es des secteurs d’activité relevants de l’Afdas, ainsi qu’aux auteurs et auteures », depuis décembre 2021.

Un dossier sur l'égalité femmes-hommes dans la filière du livre a été publié ce 8 mars par la Fill.

Photographie : le 8 mars 2018, à Paris (Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)