Plan sobriété : quelles mesures pour le secteur du livre ?

Neuf ministres ont présenté, lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi 6 octobre, les différentes mesures d'un plan de sobriété, destiné à faire face à la hausse des coûts de l'énergie, mais aussi à la raréfaction de cette dernière. Le contexte tendu de la guerre en Ukraine, couplé aux préoccupations écologiques, ont soudainement accéléré la prise de conscience d'une nécessaire décroissance.

Pour rappel, une réduction totale de 10 % de la consommation énergétique en France est visée par le gouvernement d'ici 2024. La Première ministre Élisabeth Borne met en avant « des mesures globales et des mesures ciblées », avec des « petits gestes comme de[s] transitions plus larges ».

Chauffage et climatisation des bâtiments

À l'approche de l'hiver, le chauffage des bâtiments constitue bien sûr la première source de consommation énergétique, et l'un des plus importants gisements d'économie.

« La réglementation prévoit que dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public, lorsqu’ils sont occupés, le chauffage doit être fixé à 19 °C et la climatisation à 26 °C », rappelle le gouvernement en citant le Code de l'énergie. « En période d’inoccupation des bâtiments, les limites sont fixées à 16 °C (lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à 24 heures et inférieure à 48 heures) et 8 °C (lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à 48 heures). »

Un décret publié il y a quelques jours oblige la fermeture des portes des commerces, pour limiter la déperdition de chaleur ou de fraicheur.

Cette mesure de contrôle du chauffage concerne ainsi tous les types d'acteurs du livre, des auteurs aux éditeurs, en passant par les librairies et les bibliothèques. Pour ces dernières, le gouvernement envisage même de généraliser les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments (BACS), qui adaptent le chauffage et l'éclairage en fonction de divers paramètres. L'isolation des réseaux d'eau, dans les bâtiments tertiaires, dont les établissements recevant du public, est aussi à l'ordre du jour. La coupure de l'eau chaude dans les ERP peut aussi être envisagée.

Pour les foires et salons, le gouvernement recommande un déclenchement du chauffage ou de la climatisation une heure avant l’arrivée du public, puis une baisse progressive, jusqu’à extinction le soir une heure avant la fermeture au public.

Transport

Les entreprises sont incitées, par divers dispositifs, à déployer le forfait mobilités durables, pour soutenir notamment le covoiturage et le vélo. Par ailleurs, la prise en charge par l’employeur du forfait de transport en commun ou de service public de vélo (partagé ou en leasing) au-delà des 50 % minimum et jusqu’à 75 % sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations pour les salariés jusqu'en 2023. Une aide renforcée au covoiturage sera mise en place à partir du 1er janvier 2023.

Les agents employant leur véhicule de service devront limiter leur vitesse à 110 km/h au lieu de 130 km/h sur autoroute et à 100 km/h au lieu de 110 km/h sur voie rapide. Des formations à l'écoconduite seront aussi dispensées aux agents de la fonction publique.

Télétravail et visioconférence

L'État encourage à la pratique du télétravail, dans une optique de fermeture des bâtiments ou de réduction des déplacements. Pour les agents de la fonction publique, une augmentation de l’indemnité forfaitaire de 15 % sera appliquée en début d'année 2023 afin de couvrir l’augmentation des prix de l’énergie.

La visioconférence devra aussi être privilégiée — de préférence avec les webcams désactivées — par rapport à des réunions exigeant de nombreux déplacements.

Commande publique

Le gouvernement annonce que les enjeux de sobriété, tant sur la performance énergétique des produits que sur leur livraison, seront plus largement pris en compte dans le cadre des marchés publics. Les acheteurs publics seront aussi accompagnés par des facilitateurs environnementaux (réseaux régionaux de la commande publique responsable).

Numérique responsable

Agents publics, employés, commerçants ou indépendants sont invités à mettre en veille, voire éteindre le matériel informatique lorsqu'il n'est pas utilisé, à réduire la luminosité des écrans, à utiliser le WiFi plutôt que les réseaux mobiles lorsque cela est possible, ou encore à privilégier des équipements informatiques moins énergivores et réparables.

Éclairage

Outre la généralisation des dispositifs à base de LED, l'État recommande aux commerces de diminuer la lumière de 30 % en présence du public et de 50 % avant l'arrivée de ce dernier. L'extinction des enseignes lumineuses est aussi souhaitable.

Dans les foires et salons, l'extinction de tous les éclairages deux heures maximum après la fin des événements est demandée, avec une extinction des éclairages des stands dès la fermeture au public.

Aides aux collectivités

L'État assure accompagner les collectivités dans leurs efforts, et certaines aides pourront donc s'appliquer aux initiatives d'amélioration du bilan énergétique des bibliothèques territoriales, municipales ou départementales. Le programme CEE Actee 2, doté de 110 millions €, vise à inciter les collectivités à la rénovation énergétique de leurs bâtiments publics. Le programme sera prolongé de 220 millions €.

Par ailleurs, un fonds dédié à la transition écologique dans les territoires, baptisé fonds vert, sera créé dès 2023. Un soutien financier « sans précédent », promet le gouvernement, qui permettra de soutenir à hauteur de 1,5 milliard € les projets portés par les collectivités.

Photographie : illustration, Kari Söderholm, CC BY 2.0